Коменданта "Ізоляції" відправили до СІЗО, а ще одного брата загиблого мера Кривого Рогу знайшли мертвим: новини за 10 листопада

Коменданта в'язниці "Ізоляція" Дениса Куликовського відправили до СІЗО, Київська область запроваджує COVID-сертифікати на транспорт, двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу знайшли мертвим. Докладніше про те, що сталося у середу, 10 листопада – у матеріалі РБК-Україна.

Коменданта "Ізоляції" відправили в СІЗО

Затриманого напередодні коменданта в'язниці "Ізоляція" Дениса Куликовського відправили в СІЗО. Перебуватиме під вартою протягом двох місяців.

Інформоване джерело РБК-Україна уточнило, що Куликовського будуть утримувати в слідчому ізоляторі СБУ, що знаходиться у Києві. Водночас згідно з даними медіапроєкту "Грати", під час суду комендант "Ізоляції" визнавав провину й особисто просив, аби його помістили в ізолятор.

У Німеччині хочуть залучити Україну до вирішення мігрантської кризи на польському кордоні

Експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільс Шмід запропонував Україні допомогти Польщі з вирішенням проблеми біженців на кордоні з Білоруссю. За його словами, мігранти мають пройти процедури отримання притулку у третій країні, яка не входить до Євросоюзу.

У Раді безпеки і оборони (РНБО) відповіли на заяву Німеччини. Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував німецькій стороні забрати біженців собі.

Аваков спростував створення партії з Разумковим і звинуватив Банкову у фейках. В ОП відповіли

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спростував плани щодо створення спільної партії з екс-спікером Верховної ради Дмитром Разумковим. За його словами, такі чутки поширює Офіс президента. Про це він повідомив у публічній відповіді на запит РБК-Україна.

"Ні, не правда. Але нам відомо, що після переляку і довгої наради Єрмака і Подоляка, ОП прийняв рішення контратакувати фейками про єдиний політичний проект Аваков-Яценюк-Разумков... Я не планую своєї участі в партії Дмитра Разумкова", - уточнив екс-глава МВС. З’явилася реакція Банкової.

Двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу знайшли мертвим

У Кривому Розі знайшли повішеним Бориса Павлова, двоюрідного брата покійного мера Костянтина Павлова. Зазначається, що чоловік мав тяжкі захворювання.

Нагадаємо, в серпні поточного року мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у власному маєтку. Через декілька місяців у власній квартирі виявили тіло Андрія Павлова - рідного брата загиблого мера.

Чечоткіна звільнили з посади голови ДСНС України

Кабінет міністрів України звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Він очолював ДСНС з травня 2015 року.

Нагадаємо, Чечеткін очолив ДСНС у травні 2015 року після того, як з цієї посади звільнили Зоряна Шкіряка. До цього призначення Чечоткін обіймав посаду першого заступника голови.

Київська область вводить COVID-сертифікати на транспорт з 13 листопада

На тлі погіршення ситуації з коронавірусом, у Київській області прийняли рішення посилити обмеження на користування громадським транспортом. Нові правила набирають чинності вже з 13 листопада.

Починаючи з 13 листопада, аби скористатися громадським транспортом у Київській області, необхідно мати при собі COVID-сертифікат, або негативний тест на коронавірус, або довідку про одужання.

Синоптики назвали точну дату першого снігу в Україні: вже скоро

Погода в Україні принесе вже скоро перший мокрий сніг. За вікном похолодає ще сильніше-нас чекають денні мінуси. Синоптики назвали дату і області, які першими зустрінуть зимові опади.

Що буде з погодою в наступні кілька днів - читайте в матеріалі Styler.