У Німеччині хочуть залучити Україну до вирішення мігрантської кризи на польському кордоні

Експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільс Шмід запропонував Україні допомогти Польщі з вирішенням проблеми біженців на кордоні з Білоруссю. За його словами, мігранти мають пройти процедури отримання притулку у третій країні, яка не входить до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutschlandfunk .

"Є роздуми про це поговорити з сусідніми країнами, такими як Україна. Тоді ми можемо дати зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапляє до ЄС", - сказав Шмід.

Він припустив, що такий спосіб допоможе мігрантам здобути шлях до країни.

Також політика висловила обурення з приводу дій Польщі, коли біженці силою прорвалися через кордон країни, але їх вигнали з Польщі.

"Ідея про те, що для захисту ЄС використовуються незаконні заходи, підриває те, за що виступають ЄС та Польща", - додав він.

Шмід зазначив, що ЄС має направляти сигнали, що Польщу не залишить наодинці з цією проблемою.