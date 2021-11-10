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"Додому собі візьміть". В РНБО відповіли Німеччині на ідею розмістити мігрантів в Україні

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Київ, Середа 10 листопада 2021 17:08
"Додому собі візьміть". В РНБО відповіли Німеччині на ідею розмістити мігрантів в Україні Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Раді безпеки і оборони (РНБО) відповіли на заяву Німеччини розмістити нелегальних мігрантів з Білорусі в Україні. Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував німецькій стороні забрати біженців собі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Данілова за підсумками засідання РНБО.

"Ми на РНБО розглядали цю заяву пана (Нільса - ред.) Шміда. У нас є пропозиція до соціал-демократів Німеччини взяти собі додому по два, по три, по п'ять (мігрантів - ред.), якщо мало місця у них в Бундестазі, то нехай беруть собі додому", - сказав секретар РНБО.

За його словами, "з якого переляку" Україна повинна брати до себе мігрантів, якщо ними повинна займатися німецька сторона.

"Дуже дивно, коли німці нам розповідають, що нам з цього приводу робити", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше експерт із зовнішньополітичних питань фракції соціал-демократичної партії в німецькому Бундестазі Нільс Шмід запропонував Україні взяти до себе мігрантів з польсько-білоруського кордону.

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РНБО Германия Міграційна криза
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"Додому собі візьміть". В РНБО відповіли Німеччині на ідею розмістити мігрантів в Україні
"Додому собі візьміть". В РНБО відповіли Німеччині на ідею розмістити мігрантів в Україні
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