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Аваков спростував створення партії з Разумковим і звинуватив Банкову у фейках. В ОП відповіли

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Київ, Середа 10 листопада 2021 15:27
Аваков спростував створення партії з Разумковим і звинуватив Банкову у фейках. В ОП відповіли Фото: Арсен Аваков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков спростував плани щодо створення спільної партії з екс-спікером Верховної ради Дмитром Разумковим. За його словами, такі чутки поширює Офіс президента.

Про це він повідомив у публічній відповіді на запит РБК-Україна.

"Ні, не правда. Але нам відомо, що після переляку і довгої наради Єрмака і Подоляка, ОП прийняв рішення контратакувати фейками про єдиний політичний проект Аваков-Яценюк-Разумков... Я не планую своєї участі в партії Дмитра Разумкова", - уточнив екс-глава МВС.

Водночас, він "побажав удачі" Дмитру Разумкову, Володимиру Гройсману, Юлії Тимошенко, Ігорю Смешку, Олегу Ляшку, Віталію Кличку та іншим - "у роботі на Україну на основі професійних, а не імітаційних дій".

"Придумщикам цього та інших фейків від Єрмака і подоляків - відповім словами з "Дюни" Френка Герберта: "Страх вбиває розум". Не бійтеся! Концентрація розумних людей викликає переляк тільки у слабаків або дурнів. Ви з яких будете?"- додав Аваков.

Реакція Банкової

У свою чергу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна також зробив відсилання до роману "Дюна". За його словами, "відставні політики зараз в Україні стрункими рядами ходять до олігархічних структур за підтримкою, як на Арракіс за прянощами", але виглядає це поки швидше смішно.

"Проводити з цього приводу наради або будувати спеціальну комунікацію? Хіба що поспівчувати олігархам, яких використовують для отримання дефіцитного ресурсу - грошей і ефірного часу. Державним структурам точно є чим займатися, крім як стежити за стараннями політиків, які давно все програли, повернутися хоча б в яке-небудь крісло", - пояснив Подоляк.

Він також зазначив, що і олігархічним структурам також має бути чим зараз займатися - зокрема, забезпеченням своїх електростанцій достатньою кількістю вугілля і якісними ремонтами, щоб не було пауз в роботі і раптових "аварій".

"А що стосується Арсена Борисовича та інших, хто буде продукувати все більше і більше порожніх інформаційних приводів, щоб тільки привернути до себе увагу, то відповіддю завжди буде перефразоване класичне: авака бреше, а караван йде. І не треба образ, тому що ми ображаємося на "поламані" прізвища і відверті фейки", - резюмував радник глави ОП.

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Арсен Аваков Дмитро Разумков Офіс президента
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