Коменданта "Ізоляції" відправили в СІЗО

Затриманого вчора коменданта в'язниці "Ізоляція" Дениса Куликовського відправили в СІЗО. Перебуватиме під вартою протягом двох місяців.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив спікер СБУ Артем Дехтяренко.

За словами Дехтяренка, згідно з рішенням Приморського районного суду Маріуполя, Куликовського відправили в СІЗО строком на два місяці.

"Приморський районний суд Маріуполя щойно обрав Куликовському Д.П. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, без права застави", - заявив спікер СБУ.

Як відзначив Дехтяренко, після затримання колишнього бойовика "ДНР", який очолював в'язницю "Ізоляція", чоловікові було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до:

ст. 149 КК України (торгівля людьми);

ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ст. 260 КК України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Інформоване джерело РБК-Україна уточнило, що Куликовського будуть утримувати в слідчому ізоляторі СБУ, що знаходиться у Києві.

Водночас згідно з даними медіапроєкту "Грати", під час суду комендант "Ізоляції" визнавав провину й особисто просив, аби його помістили в ізолятор.