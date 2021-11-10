Коменданта "Ізоляції" відправили в СІЗО
Затриманого вчора коменданта в'язниці "Ізоляція" Дениса Куликовського відправили в СІЗО. Перебуватиме під вартою протягом двох місяців.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив спікер СБУ Артем Дехтяренко.
За словами Дехтяренка, згідно з рішенням Приморського районного суду Маріуполя, Куликовського відправили в СІЗО строком на два місяці.
"Приморський районний суд Маріуполя щойно обрав Куликовському Д.П. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, без права застави", - заявив спікер СБУ.
Як відзначив Дехтяренко, після затримання колишнього бойовика "ДНР", який очолював в'язницю "Ізоляція", чоловікові було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до:
- ст. 149 КК України (торгівля людьми);
- ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації);
- ст. 260 КК України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
- ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
Інформоване джерело РБК-Україна уточнило, що Куликовського будуть утримувати в слідчому ізоляторі СБУ, що знаходиться у Києві.
Водночас згідно з даними медіапроєкту "Грати", під час суду комендант "Ізоляції" визнавав провину й особисто просив, аби його помістили в ізолятор.