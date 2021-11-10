Чечоткіна звільнили з посади голови ДСНС України
Кабінет міністрів України звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Він очолював ДСНС з травня 2015 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
"Звільнено Чечоткіна Миколу Олександровича з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - зазначив він.
Мельничук додав, що виконання обов'язків голови ДСНС тимчасово поклали на Сергія Крука.
Нагадаємо, Чечеткін очолив ДСНС у травні 2015 року після того, як з цієї посади звільнили Зоряна Шкіряка. До цього призначення Чечоткін обіймав посаду першого заступника голови.
Щодо Шкіряка, то він подавав у відставку після заяв тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про його персональну відповідальність за прорахунки в процесі евакуації українців після землетрусу в Непалі у 2015 році.