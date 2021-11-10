ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Чечоткіна звільнили з посади голови ДСНС України

Новость на русском →
Київ, Середа 10 листопада 2021 13:42
Чечоткіна звільнили з посади голови ДСНС України Фото: Микола Чечоткін (facebook.com/MykolaChechotkin)
Автор: Артем Горовенко

Кабінет міністрів України звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Він очолював ДСНС з травня 2015 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

"Звільнено Чечоткіна Миколу Олександровича з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - зазначив він.

Мельничук додав, що виконання обов'язків голови ДСНС тимчасово поклали на Сергія Крука.

Нагадаємо, Чечеткін очолив ДСНС у травні 2015 року після того, як з цієї посади звільнили Зоряна Шкіряка. До цього призначення Чечоткін обіймав посаду першого заступника голови.

Щодо Шкіряка, то він подавав у відставку після заяв тодішнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про його персональну відповідальність за прорахунки в процесі евакуації українців після землетрусу в Непалі у 2015 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України ДСНС Николай Чечеткин
NEWS
ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу: названа умова
ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу: названа умова
DAILY
Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні