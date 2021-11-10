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Двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу знайшли мертвим

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Середа 10 листопада 2021 15:50
Двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу знайшли мертвим Фото: двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу знайшли мертвим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Дружина двоюрідного брата загиблого раніше мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Бориса повідомила про смерть чоловіка. За попередніми даними, він повісився.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Krivbass.city.

Джерело РБК-Україна в правоохоронних органах підтвердило інформацію про те, що 50-річний загиблий був двоюрідним братом Костянтина Павлова.

Зазначається, що чоловік мав тяжкі захворювання. Дружина виявила тіло Павлова близько о 13:30.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в серпні поточного року мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у власному маєтку.

Через декілька місяців у власній квартирі виявили тіло Андрія Павлова - рідного брата загиблого мера.

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