Командиры РФ в Крыму подделывают документы срочников и отправляют их на фронт, - АТЕШ

Российские командиры во временно оккупированном Крыму массово подделывают документы солдат срочной службы, переводя их на контракт без их согласия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Агент движения из одной из частей 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, дислоцированной в Крыму, сообщил о системной практике незаконного перевода срочников на контрактную службу.

То, что происходит в его части - отработанная схема, которая действует по всей бригаде и других подразделениях на полуострове.

Командиры сначала пытаются уговорить - обещают деньги, льготы, легкую службу. Когда это не работает, начинаются угрозы: отправим в штрафбат, в пехоту на передовую, сделаем службу невыносимой. А если и это не помогает - просто подделывают подписи.

"Я сам видел, как старшина ставил автографы за трех ребят сразу. Один и тот же почерк на всех документах. Ребята узнали об этом только когда им выдали предписания на отправку в зону боевых действий", - рассказал агент.

Он подчеркивает: это не исключение, а норма. В его части за последние два месяца таким образом "оформили" более 15 человек. Аналогичная картина и в других подразделениях ВС РФ по всему Крыму - система работает по единому сценарию.

Отмечается, что РФ испытывает острый дефицит живой силы, особенно в частях морской пехоты, которые несут тяжелые потери на передовой. Срочно призванные - самая беззащитная категория, которую проще всего взломать, обмануть или просто подделать документы.