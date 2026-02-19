Путин готовит скрытый призыв в 2026-м на фоне безумных потерь, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин создает информационные условия для восстановления ограниченного, поочередного призыва резервистов. Таким образом РФ пытается компенсировать потери на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что о подготовке к призыву резервистов свидетельствует ряд последних решений российских властей.

Так, 18 февраля Госдума России в первом чтении приняла законопроект, который усилит превентивные меры против "уклонения от обязанности защищать Отечество". Документ, вероятно, предоставит Москве возможность наказывать россиян, которые будут критиковать призыв резервистов.

Также Россия запретила Telegram, что может быть попыткой ограничить критику правительства.

ISW считает, что Путин хочет нормализовать ограниченный, поочередный призыв для поддержания численности оккупационной армии, чтобы не проводить частичную мобилизацию, как в 2022 году, в результате чего из страны выехали до 900 тысяч россиян.

Ограниченный призыв призван будет поддержать уровень потерь войск РФ на фронте, он не будет иметь целью усилить российские войска дополнительными силами.

Аналитики фиксируют, что Кремль устанавливает условия для проведения поэтапного призыва резервистов в принудительном порядке как минимум с октября 2025 года, когда правительство РФ разрешило развертывать резервистов в экспедиционных миссиях за пределами России без официального объявления мобилизации или военного положения.

В ноябре Путин подписал указ, позволяющий российским военкоматам проводить процессы призыва круглый год. В декабре диктатор одобрил указ об обязательном призыве резервистов для "военных сборов" в 2026 году, вероятно, чтобы тайно призвать свой стратегический резерв.

Аналитики отмечают, что Кремль готовится к принудительному призыву ограниченного количества резервистов "с позиции слабости", чтобы компенсировать почти полное исчерпание своей дорогостоящей системы добровольного набора в 2026 году.

Таким образом Путин продолжает искать баланс между "маслом и пушками" - необходимостью предотвратить недовольство населения из-за масштабной мобилизации, необходимостью поддерживать темп российского наступления на фронте и необходимостью сохранить рабочую силу как в гражданском, так и оборонно-промышленном комплексе.

Подготовка к ограниченному призыву является еще одним свидетельством того, что способность России вербовать добровольцев для участия в боевых действиях в Украине замедляется. Высокие человеческие, экономические и социальные издержки войны заставляют Кремль идти на трудный выбор.

В ISW отмечают, что усилия Кремля по подготовке российского общества к частичному призыву резервистов свидетельствуют о том, что Путин сейчас, в феврале 2026 года, через четыре года после начала войны, сталкивается с трудным выбором.

Кремль, вероятно, давит на Украину, чтобы она немедленно уступила давним требованиям России в ходе мирных переговоров, чтобы обеспечить свои военные цели без необходимости идти на неудобные жертвы.