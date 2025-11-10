Россия начала масштабный набор резервистов: стали известны детали

В РФ начался массовый набор резервистов для якобы охраны критически важных объектов инфраструктуры. Формирование таких подразделений стартовало по меньшей мере в 20 российских регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как пишут СМИ, после вступления в силу законодательных изменений 4 ноября в регионах РФ началась масштабная кампания по набору резервистов. Официально заявлено, что дополнительные силы формируют для усиления защиты от украинских дальнобойных дронов, создания "мобильных огневых групп" и проведения контрдиверсионной деятельности.

На период такой службы резервисты получают статус военнослужащих с соответствующими выплатами, социальными гарантиями и льготами. Продолжительность службы, согласно контракту, составляет от шести месяцев до одного года. При этом предусмотрено, что резервисты будут проходить службу только в своем регионе.

В некоторых областях формирование отрядов началось еще до вступления в силу соответствующего закона. Так, в Татарстане в конце октября первый отряд из 21 резервиста уже отправился охранять нефтяные объекты, а в Нижегородской области 15 человек прошли отбор в местном военкомате и подписали контракты.

В Башкортостане создают специализированные "мобильные огневые группы" для противодействия атакам дронов на предприятия топливно-энергетического комплекса - в частности на НПЗ "Башнафта", "Уфанефтехим" и площадки "Газпрома".

Сообщения о создании подобных отрядов поступали также из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Тверской, Псковской, Ростовской, Ярославской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Самарской, Тюменской, Нижегородской областей, а также из Пермского, Краснодарского и Красноярского краев.

В приграничных регионах - Белгородской, Брянской и Курской областях планируют расширить существующие отряды БАРС новыми подразделениями.

Основными задачами резервистов определены охрана критической инфраструктуры, противодействие дронам, пресечение действий диверсионных групп, организация эвакуации и обеспечение режима контртеррористической операции.