РФ хочет набрать 67 тысяч "контрактников", привлекая оккупированные территории, - Волошин
В 2026 году россияне планируют набрать почти 67 тысяч человек для пополнения своих частей и подразделений. Для этого они собираются привлекать на контракт и жителей оккупированных территорий Украины.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
"По данным нашей разведки, россияне на 2026 год для пополнения частей и подразделений их "Южного военного округа" пытаются привлечь на контракт почти 67 тысяч человек", - рассказал он.
По его словам, РФ хочет набрать в свое войско и жителей временно оккупированных территорий Украины. В частности, Донецкой и Луганской областей, Крыма и города Севастополь, а также частей Запорожской и Херсонской областей.
"Они даже определили себе планы, что с временно оккупированных территорий Запорожской области должны заключить контракты около 530 человек, из Херсонской области - около 300 человек, из оккупированного Крыма - более 3,5 тысячи, из Севастополя - около 750 человек", - рассказал Волошин.
Поэтому, пояснил он, захватчики активно продолжают работу по привлечению на контракт украинцев, которые остались на оккупированных территориях. Согласно данным украинской разведки, за первые 10 дней 2026 года россияне уже привлекли с оккупированных территорий в свое войско 130 человек.
Мобилизация в России
Напомним, на фоне значительных потерь на Покровском направлении российское командование начало создавать штурмовые подразделения, укомплектованные женщинами.
Кроме того, появилась информация о масштабном наборе резервистов в РФ под предлогом охраны объектов критической инфраструктуры. Формирование таких подразделений, по имеющимся данным, стартовало как минимум в 20 регионах страны.
Отметим, аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремль фактически проводит принудительный частичный призыв в рамках создания так называемого "активного резерва". Несмотря на официальные заявления, этих людей готовят к участию в боевых действиях против Украины.
РБК-Украина также писало, что российская оккупационная власть пытается узаконить принудительную мобилизацию жителей временно захваченных территорий Украины. В РФ приняли закон, который позволяет осуществлять призыв в течение всего года - с 1 января по 31 декабря, формально распространив его и на оккупированные украинские регионы.