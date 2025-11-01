ua en ru
Россия легализует мобилизацию украинцев на ВОТ, - ЦНС

Временно оккупированные территории Украины, Суббота 01 ноября 2025 04:13
Россия легализует мобилизацию украинцев на ВОТ, - ЦНС Фото: оккупационные власти на ВОТ готовятся мобилизовать украинцев (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Оккупационные власти пытаются узаконить принудительную мобилизацию жителей временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Российские депутаты приняли закон, который позволяет проводить призыв в армию в течение всего года - с 1 января по 31 декабря.

Формально он распространяется и на оккупированные районы Украины, несмотря на предыдущие заявления об "освобождении местных от военной службы".

По информации источников ЦНС в Запорожской области, оккупационные "военкоматы" уже получили указания из Москвы по подготовке списков "годных к службе" мужчин в возрасте от 18 до 50 лет.

В Мелитополе с середины октября возобновлен "обход квартир" для уточнения данных о месте проживания мужчин. Как сообщают в ЦНС, особое внимание уделяют работникам коммунальных служб, охранникам, строителям, которых можно быстро отправить на "вторую линию" без подготовки.

В то же время оккупационные медиа рассказывают о "добровольческих батальонах". Но, по словам местных жителей, в них принимают через ультиматум: или подписываешь контракт, или потеряешь работу.

"Эти действия грубо нарушают IV Женевскую конвенцию, которая прямо запрещает принудительный призыв гражданского населения оккупированного государства в армию страны-оккупанта", - говорится в сообщении ЦНС.

Между тем, по данным центра, представители оккупационной админстрации опасаются протестов и диверсионных мероприятий.

"Москва готовится воевать дальше - руками украинцев из оккупированных городов", - утверждают в центре.

Усиление контроля за украинцами на ВОТ

Ранее РБК-Украина со ссылкой на ЦНС писало, что оккупационная власть на временно оккупированных территориях Украины резко усилила проверки. Теперь так называемые фильтрационные мероприятия проходят не только на блокпостах, но и на рабочих местах.

Коммунальные службы получили указания искать тех, кто не оформил статус в России. Людям без российского паспорта грозят депортация, конфискация имущества или блокирование выплат.

Также с начала года на временно оккупированных территориях Украины работает реестр "контролируемых лиц". Враг вносит в него украинцев, которые не получили паспорт России.

