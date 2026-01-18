РФ развернула тотальную принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донбасса
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия развернула тотальную принудительную мобилизацию, которая все больше напоминает целенаправленную "утилизацию" местного населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации СНБО Украины
По свидетельствам самих подразделений, укомплектованных жителями оккупированного Донбасса, мобилизованных - часто людей с инвалидностью или тяжелыми болезнями - используют как "пушечное мясо" на первой линии наступления и для выявления украинских позиций.
Командиры российских подразделений уже публично признают критическое состояние: мобилизованные не проходили ни медицинского осмотра, ни полноценного обучения. В частях начинаются бунты, а человеческий ресурс рассматривается исключительно как расходный материал.
При этом снижать темпы принудительной мобилизации оккупанты не планируют. На это указывает недавнее решение о создании призывных комиссий и запуск кампании по призыву мужчин 1996-2008 годов рождения на оккупированной территории Донетчины.
"Это прямое подтверждение того, что для России жизнь жителей оккупированных территорий не имеет никакой ценности. Принудительная мобилизация на оккупированном Донбассе является составляющей геноцидальной политики РФ: продолжается физическое уничтожение людей, которых Россия обещала защищать", - отметили в ЦПД.
Мобилизация в РФ и на оккупированных территориях Украины
Напомним, недавноглава оккупационной администрации в Донецкой области Денис Пушилин подписал "указ" о создании призывных комиссий и запуск кампании по призыву мужчин 1996-2008 годов рождения.
Ранее мы сообщали, что в 2026 году россияне планируют набрать почти 67 тысяч человек для пополнения своих частей и подразделений. Для этого они собираются привлекать на контракт и жителей оккупированных территорий Украины.
Также появилась информация о масштабном наборе резервистов в РФ под предлогом охраны объектов критической инфраструктуры. Формирование таких подразделений, по имеющимся данным, стартовало как минимум в 20 регионах страны.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремль фактически проводит принудительный частичный призыв в рамках создания так называемого "активного резерва". Несмотря на официальные заявления, этих людей готовят к участию в боевых действиях против Украины.
Кроме того, российская оккупационная власть пытается узаконить принудительную мобилизацию жителей временно захваченных территорий Украины. В РФ приняли закон, который позволяет осуществлять призыв в течение всего года - с 1 января по 31 декабря, формально распространив его и на оккупированные украинские регионы.