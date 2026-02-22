Командири РФ у Криму підробляють документи строковиків і відправляють їх на фронт, - АТЕШ
Російські командири в тимчасово окупованому Криму масово підробляють документи солдатів строкової служби, переводячи їх на контракт без їхньої згоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
Агент руху з однієї з частин 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, дислокованої в Криму, повідомив про системну практику незаконного переведення строковиків на контрактну службу.
Те, що відбувається в його частині - відпрацьована схема, яка діє по всій бригаді та інших підрозділах на півострові.
Командири спочатку намагаються вмовити - обіцяють гроші, пільги, легку службу. Коли це не працює, починаються погрози: відправимо в штрафбат, в піхоту на передову, зробимо службу нестерпною. А якщо і це не допомагає - просто підробляють підписи.
"Я сам бачив, як старшина ставив автографи за трьох хлопців відразу. Один і той же почерк на всіх документах. Хлопці дізналися про це тільки коли їм видали приписи на відправку в зону бойових дій", - розповів агент.
Він підкреслює: це не виняток, а норма. У його частині за останні два місяці таким чином "оформили" понад 15 осіб. Аналогічна картина і в інших підрозділах ЗС РФ по всьому Криму - система працює за єдиним сценарієм.
Зазначається, що РФ відчуває гострий дефіцит живої сили, особливо в частинах морської піхоти, які несуть важкі втрати на передовій. Терміново призвані- найбеззахисніша категорія, яку найпростіше зламати, обдурити або просто підробити документи.
Мобілізація у Росії
Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що Росія зазнає фінансових труднощів та значних втрат на фронті. Це може змусити російського диктатора Володимира Путіна замислитися про паузу у війні або ухвалення складних рішень щодо мобілізації.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Росія у 2026 році планує призвати армії понад 400 тисяч осіб та сформувати щонайменше 11 дивізій.
Окрім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей Росія розгорнула тотальну примусову мобілізацію, яка дедалі більше нагадує цілеспрямовану "утилізацію" місцевого населення.
Раніше ми повідомляли, що у 2026 році росіяни планують набрати майже 67 тисяч осіб для поповнення своїх частин та підрозділів. Для цього вони збираються залучати на контракт і мешканців окупованих територій України.
Також з’явилася інформація про масштабний набір резервістів у РФ під приводом охорони об’єктів критичної інфраструктури. Формування таких підрозділів, за наявними даними, стартувало щонайменше у 20 регіонах країни.
Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що Кремль фактично проводить примусовий частковий призов у межах створення так званого "активного резерву". Попри офіційні заяви, цих людей готують до участі у бойових діях проти України.
Окрім того, російська окупаційна влада намагається узаконити примусову мобілізацію мешканців тимчасово захоплених територій України. У РФ ухвалили закон, який дозволяє здійснювати призов упродовж усього року - з 1 січня по 31 грудня, формально поширивши його і на окуповані українські регіони.