Командири РФ у Криму підробляють документи строковиків і відправляють їх на фронт, - АТЕШ

Російські командири в тимчасово окупованому Криму масово підробляють документи солдатів строкової служби, переводячи їх на контракт без їхньої згоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Агент руху з однієї з частин 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, дислокованої в Криму, повідомив про системну практику незаконного переведення строковиків на контрактну службу.

Те, що відбувається в його частині - відпрацьована схема, яка діє по всій бригаді та інших підрозділах на півострові.

Командири спочатку намагаються вмовити - обіцяють гроші, пільги, легку службу. Коли це не працює, починаються погрози: відправимо в штрафбат, в піхоту на передову, зробимо службу нестерпною. А якщо і це не допомагає - просто підробляють підписи.

"Я сам бачив, як старшина ставив автографи за трьох хлопців відразу. Один і той же почерк на всіх документах. Хлопці дізналися про це тільки коли їм видали приписи на відправку в зону бойових дій", - розповів агент.

Він підкреслює: це не виняток, а норма. У його частині за останні два місяці таким чином "оформили" понад 15 осіб. Аналогічна картина і в інших підрозділах ЗС РФ по всьому Криму - система працює за єдиним сценарієм.

Зазначається, що РФ відчуває гострий дефіцит живої сили, особливо в частинах морської піхоти, які несуть важкі втрати на передовій. Терміново призвані- найбеззахисніша категорія, яку найпростіше зламати, обдурити або просто підробити документи.