Коломойский заявил о якобы покушении на Миндича в Израиле

На украинского бизнесмена Тимура Миндича, который является фигурантом дела "Мидас", якобы совершили покушение.

Об этом во время судебного заседания заявил олигарх Игорь Коломойский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Коломойский во время рассмотрения апелляции на его меру пресечения отметил, что покушение на Миндича "было совершено" в Израиле 28 ноября.

"Это была попытка покушения, преступники арестованы. Ранена домработница", - сказал он.

Олигарх пообещал раскрыть "детали" 11 или 12 декабря во время заседания суда.