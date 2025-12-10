Коломойский заявил о якобы покушении на Миндича в Израиле
На украинского бизнесмена Тимура Миндича, который является фигурантом дела "Мидас", якобы совершили покушение.
Об этом во время судебного заседания заявил олигарх Игорь Коломойский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Коломойский во время рассмотрения апелляции на его меру пресечения отметил, что покушение на Миндича "было совершено" в Израиле 28 ноября.
"Это была попытка покушения, преступники арестованы. Ранена домработница", - сказал он.
Олигарх пообещал раскрыть "детали" 11 или 12 декабря во время заседания суда.
Дело Миндича
Стоит отметить, что украинские правоохранители подозревают Тимура Миндича в руководстве группировкой, которая организовала коррупционную схему в "Энергоатоме".
От контрагентов "Энергоатома" требовали платить откаты для того, чтобы сохранить статус поставщика.
Задержать Миндича правоохранителям не удалось - он сбежал в Израиль. По информации Государственной пограничной службы, бизнесмен выехал из страны на законных основаниях.
В свою очередь спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал в комментарии РБК-Украина, что Миндичу разрешили пересечь границу, поскольку он отец трех несовершеннолетних детей.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 ноября подписал указ, который предусматривает санкции против Миндича. Таким образом, его активы были заблокированы.
22 ноября Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило Миндича в розыск.
При этом 1 декабря суд в Киеве заочно избрал бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей.