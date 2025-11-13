ua en ru
Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана

Киев, Четверг 13 ноября 2025 11:09
Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Они оба фигурируют в громком деле о коррупции в "Энергоатоме".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы, обнародованные на сайте ОП.

Согласно указам, оба бизнесмена имеют гражданство Израиля. К ним применен полный список ограничений, предусмотренных ЗУ "О санкциях", в частности:

  • блокировка активов;
  • запрет на вывод капиталов из Украины;
  • полное прекращение торговых операций и транзита ресурсов;
  • запрещение участия в приватизации и аренде госимущества;
  • запрещение пользования радиочастотным спектром Украины;
  • ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг;
  • полный запрет на приобретение земельных участков;
  • запрещение публичных закупок и оборонных контрактов;
  • запрет на увеличение доли в уставном капитале украинских компаний.

Санкции введены сроком на три года, отдельные ограничения - бессрочно.

Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Зеленский ранее анонсировал введение санкций

Отметим, что перед этим президент Украины анонсировал решение СНБО по санкциям по представлению Кабмина.

"Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, которые фигурируют в деле НАБУ по Энергоатому", - заявил Зеленский в обращении 12 ноября.

И хотя он не называл имен, источники рассказали РБК-Украина, что в Совет национальной безопасности и обороны Украины поступило представление о санкциях против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Однако имена в тот день официально раскрыла премьер-министр Юлия Свириденко.

"На внеочередном заседании Кабинет министров Украины на основаниях, определенных ЗУ "О санкциях", внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана", - написала она 12 ноября в Телеграмм-канале.

Что известно о деле "Мидас"

Утром 10 ноября детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал 95", которого называют близким другом президента Зеленского. Следственные действия также состоялись у отстраненного министра юстиции Германа Галущенко.

Впрочем, сам Миндич, один из главных фигурантов дела, выехал из Украины за несколько часов до обысков. В рамках расследования НАБУ обнародовало отрывки аудиозаписей о коррупции в энергетической сфере.

По версии следствия, в "Энергоатоме" действовала схема "шлагбаум": контрагентов заставляли платить 10-15% от суммы контрактов в качестве "откатов". В случае отказа угрожали блокировкой платежей или исключением из списка поставщиков.

Средства, по данным НАБУ, легализовались через бэк-офис в центре Киева, где прошло около 100 миллионов долларов. Офис принадлежал семье бывшего народного депутата и ныне сенатора РФ Андрея Деркача.

По делу уже задержаны пять человек, ряду объявлены подозрения. К фигурантам следствие относит:

  • Тимура Миндича - бизнесмен и соучредитель "Квартал 95";
  • Игоря Миронюка - экс-советника министра энергетики;
  • Дмитрия Басова - бывшего исполнительного директора по безопасности "Энергоатома";
  • Четырех работников "бэк-офиса" по легализации средств: Александр Цукерман, Игорь Фурсенко, Леся Устименко, Людмила Зорина.

Фигуранты использовали кодовые имена: Миндич - "Карлсон", Миронюк - "Рокет", Басов - "Тенор", Цукерман - "Шугармен", Фурсенко - "Решик".

Также в деле фигурирует Герман Галущенко ("Профессор") и экс-вице-премьер Алексей Чернышов ("Че Гевара"), которые получили подозрения.

Какова была роль теперь подсанкционных Миндича и Цукермана

Тимур Миндич - вероятный организатор преступления, контролировал деятельность "прачечной", через которую отмывались средства. Из квартиры на ул. Грушевского в Киеве он распоряжался финансовыми потоками, определял суммы выплат и влиял на руководителей центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах, в частности в энергетике и обороне, считает следствие.

На аудиозаписях он руководит финансовыми операциями, обсуждает оформление доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по мерам безопасности и демонстрирует осведомленность о внимании НАБУ.

Зеленский подписал санкции против Миндича и ЦукерманаФото: Александр Цукерман и Тимур Миндич (коллаж РБК-Украина)

Александр Цукерман - 61-летний бизнесмен. Выехал из Украины несколько недель назад. Следствие называет его соорганизатором схем в сфере энергетики вместе с Миндичем и сотрудником "бэк-офиса" по легализации средств.

Его кодовое имя "Шугармен". На записях февраля 2025 года он обсуждает передачу денег вице-премьеру (на тот момент Алексею Чернышеву): "Не хочу давать хорошие (купюры - ред.). Хочу, если появятся, некрасивые". На следующий день происходит разговор "Шугармена" с "Че Геварой" относительно суммы средств.

Более подробно о скандальной коррупционной схеме в "Энергоатоме" - в материале РБК-Украина.

В колонке РБК-Украина узнайте как власть реагирует на скандал с "пленками Миндича" и к чему это приведет.

