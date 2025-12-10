ua en ru
Ср, 10 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Коломойський заявив про нібито замах на Міндіча в Ізраїлі

Київ, Середа 10 грудня 2025 17:09
UA EN RU
Коломойський заявив про нібито замах на Міндіча в Ізраїлі Фото: Тимур Міндіч (djc.com.ua)
Автор: Іван Носальський

На українського бізнесмена Тимура Міндіча, який є фігурантом справи "Мідас", нібито вчинили замах.

Про це під час судового засідання заявив олігарх Ігор Коломойський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Коломойський під час розгляду апеляції на його запобіжний захід зазначив, що замах на Міндіча "було скоєно" в Ізраїлі 28 листопада.

"Це була спроба замаху, злочинців заарештовано. Поранено домробітницю", - сказав він.

Олігарх пообіцяв розкрити "деталі" 11 або 12 грудня під час засідання суду.

Справа Міндіча

Варто зазначити, що українські правоохоронці підозрюють Тимура Міндіча у керівництві угрупованням, яке організувало корупційну схему в "Енергоатомі".

Від контрагентів "Енергоатому" вимагали сплачувати відкати для того, щоб зберегти статус постачальника.

Затримати Міндіча правоохоронцям не вдалося - він втік до Ізраїлю. За інформацією Державної прикордонної служби, бізнесмен виїхав із країни на законних підставах.

У свою чергу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів у коментарі РБК-Україна, що Міндічу дозволили перетнути кордон, оскільки він батько трьох неповнолітніх дітей.

Президент України Володимир Зеленський 13 листопада підписав указ, який передбачає санкції проти Міндіча. Таким чином, його активи було заблоковано.

22 листопада Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило Міндіча у розшук.

При цьому 1 грудня суд у Києві заочно обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль НАБУ Энергоатом Корупція Ігор Коломойский Тімур Міндіч
Новини
НАБУ обшукало Податкову та частину її обласних управлінь: перші подробиці
НАБУ обшукало Податкову та частину її обласних управлінь: перші подробиці
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті