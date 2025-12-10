Коломойський заявив про нібито замах на Міндіча в Ізраїлі
На українського бізнесмена Тимура Міндіча, який є фігурантом справи "Мідас", нібито вчинили замах.
Про це під час судового засідання заявив олігарх Ігор Коломойський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Коломойський під час розгляду апеляції на його запобіжний захід зазначив, що замах на Міндіча "було скоєно" в Ізраїлі 28 листопада.
"Це була спроба замаху, злочинців заарештовано. Поранено домробітницю", - сказав він.
Олігарх пообіцяв розкрити "деталі" 11 або 12 грудня під час засідання суду.
Справа Міндіча
Варто зазначити, що українські правоохоронці підозрюють Тимура Міндіча у керівництві угрупованням, яке організувало корупційну схему в "Енергоатомі".
Від контрагентів "Енергоатому" вимагали сплачувати відкати для того, щоб зберегти статус постачальника.
Затримати Міндіча правоохоронцям не вдалося - він втік до Ізраїлю. За інформацією Державної прикордонної служби, бізнесмен виїхав із країни на законних підставах.
У свою чергу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів у коментарі РБК-Україна, що Міндічу дозволили перетнути кордон, оскільки він батько трьох неповнолітніх дітей.
Президент України Володимир Зеленський 13 листопада підписав указ, який передбачає санкції проти Міндіча. Таким чином, його активи було заблоковано.
22 листопада Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило Міндіча у розшук.
При цьому 1 грудня суд у Києві заочно обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.