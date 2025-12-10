Коломойський заявив про нібито замах на Міндіча в Ізраїлі

На українського бізнесмена Тимура Міндіча, який є фігурантом справи "Мідас", нібито вчинили замах.

Про це під час судового засідання заявив олігарх Ігор Коломойський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Коломойський під час розгляду апеляції на його запобіжний захід зазначив, що замах на Міндіча "було скоєно" в Ізраїлі 28 листопада.

"Це була спроба замаху, злочинців заарештовано. Поранено домробітницю", - сказав він.

Олігарх пообіцяв розкрити "деталі" 11 або 12 грудня під час засідання суду.