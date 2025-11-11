ua en ru
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике

Вторник 11 ноября 2025 13:50
UA EN RU
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике Фото: Тимур Миндич (открытый источник)
Автор: Юлия Акимова, Константин Широкун

НАБУ объявило подозрение семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, среди которых бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и сообщение САП.

Отмечается, что НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие должностные лица энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица.

Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом", получение неправомерной выгоды и отмывание средств.

Кто получил подозрения

Сейчас в порядке ст. 208 УПК Украины детективами задержаны 5 человек, а о подозрении сообщено 7 ее членам, среди которых:

  • бизнесмен - руководитель преступной организации;
  • бывший советник министра энергетики;
  • исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом";
  • четыре человека - "работники" бэк-офиса по легализации средств.

Также решается вопрос об обращении в суд с ходатайствами о применении мер пресечения.

По данным источников РБК-Украина, среди тех, кому сообщили о подозрении - Тимур Миндич, Игорь Миронюк и Дмитрий Басов.

Детали схемы

Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

В частности контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги, или поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".

К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

Они, используя служебные связи в министерстве и государственной компании, обеспечивали контроль над кадровыми решениями, процессами закупок и движением финансовых потоков.

По данным следствия, фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд гривен осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль "смотрящих".

Легализация полученных средств

Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева.

Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве.

Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в частности выдача наличных, проводилась за пределами Украины.

За предоставление услуг не членам преступной организации офис получал оплату в виде процентов от проведенных сумм. Всего через так называемую "прачечную" за время документирования их деятельности прошло около 100 млн долларов.

НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике

Операция НАБУ и САП

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев - с лета 2024 года. За это время собран большой массив данных и получены тысячи часов аудиозаписей. НАБУ и САП предоставляют оценку действиям всех участников этих материалов.

К ее проведению на финальном этапе привлечен практически весь личный состав детективов Национального антикоррупционного бюро. По постановлениям суда проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

Детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают устанавливать других участников преступной организации, следствие продолжается.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в компании "Энергоатом".

На фоне расследования президент Владимир Зеленский отметил, что очистка "Энергоатома" от коррупции является одним из ключевых приоритетов для государства.

Сегодня стало известно, что наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом" объявил о собрании специального заседания из-за коррупционного скандала в энергетике.

