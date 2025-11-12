Стало известно, на каком основании Миндич выехал из Украины

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Ранее Госпогранслужба сообщала, что Миндич выехал за границу на законных основаниях .

Демченко подтвердил, что Миндича выпустили из Украины, поскольку он является отцом трех несовершеннолетних детей.

Выезд Миндича

Напомним, бизнесмен Тимур Миндич выехал из Украины на фоне коррупционного скандала, к которому он может быть причастен.

Как выяснили НАБУ и САП, он мог быть одним из ключевых лиц в преступной организации, которая требовала от контрагентов "Энергоатома" "откаты" в виде 10-15% от сумм контрактов.

Вчера, 11 ноября, НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и еще шести фигурантам дела "Мидас".

При этом сегодня, 12 ноября, Кабмин предложил Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции против Миндича и еще одного бизнесмена Александра Цукермана, который также может быть замешан в коррупционной схеме.

Президент Украины Владимир Зеленский уже пообещал, что подпишет указы о санкциях против "двух фигурантов" дела "Мидас".

К слову, на фоне скандала министра юстиции Украины Германа Галущенко уже отстранили от должности. А министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку. Они также фигурировали в записях, которые обнародовало НАБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил о том, что Галущенко и Гринчук нужно отправить в отставку.

