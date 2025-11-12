Стало известно, на каком основании Миндич выехал из Украины
Бизнесмену Тимуру Миндичу разрешили выехать из Украины, поскольку он - многодетный отец.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Демченко подтвердил, что Миндича выпустили из Украины, поскольку он является отцом трех несовершеннолетних детей.
Ранее Госпогранслужба сообщала, что Миндич выехал за границу на законных основаниях.
Выезд Миндича
Напомним, бизнесмен Тимур Миндич выехал из Украины на фоне коррупционного скандала, к которому он может быть причастен.
Как выяснили НАБУ и САП, он мог быть одним из ключевых лиц в преступной организации, которая требовала от контрагентов "Энергоатома" "откаты" в виде 10-15% от сумм контрактов.
Вчера, 11 ноября, НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и еще шести фигурантам дела "Мидас".
При этом сегодня, 12 ноября, Кабмин предложил Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции против Миндича и еще одного бизнесмена Александра Цукермана, который также может быть замешан в коррупционной схеме.
Президент Украины Владимир Зеленский уже пообещал, что подпишет указы о санкциях против "двух фигурантов" дела "Мидас".
К слову, на фоне скандала министра юстиции Украины Германа Галущенко уже отстранили от должности. А министр энергетики Светлана Гринчук подала в отставку. Они также фигурировали в записях, которые обнародовало НАБУ.
Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил о том, что Галущенко и Гринчук нужно отправить в отставку.
Все детали скандального дела и какую именно роль исполнял в преступной организации Миндич - в материале РБК-Украина.