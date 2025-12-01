ua en ru
Происшествия

Суд заочно арестовал Миндича

Киев, Понедельник 01 декабря 2025 19:19
Суд заочно арестовал Миндича Фото: Тимур Миндич (djc.com.ua)
Автор: Иван Носальский

Суд в Киеве избрал бизнесмену Тимуру Миндичу меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В настоящий момент Миндич находится за границей, поэтому мера пресечения пока не вступила в силу.

Тимур Миндич

Тимур Миндич - украинский бизнесмен, медиаменеджер и совладелец студии Квартал 95.

Недавно против Миндича и нескольких других лиц было открыто расследование по обвинениям в создании преступной организации, отмывании средств, полученных незаконным путем, а также незаконном влиянии на чиновников, вплоть до попытки повлиять на решения бывшего министра обороны.

По данным следствия, бизнесмена подозревают в том, что через сеть подконтрольных компаний и посредников он мог требовать откаты и незаконные выплаты от подрядчиков "Энергоатома" при заключении контрактов.

По данным СМИ, Миндич сбежал из страны незадолго до того, как детективы НАБУ пришли к нему с обысками.

Позже Государственная пограничная служба Украины подтвердила, что бизнесмен действительно выехал за границу. Он сделал это на законных основаниях.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина рассказал, что Миндичу был разрешен выезд за границу, поскольку он - отец троих несовершеннолетних детей.

Ожидается, что после избрания меры пресечения Миндича могут объявить в международный розыск. Директор НАБУ Семен Кривонос считает, что бизнесмена могут задержать за границей и экстрадировать в Украину. Есть шанс на экстрадицию даже из Израиля.

