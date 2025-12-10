НАБУ обыскало Налоговую и часть ее областных управлений: первые подробности
Детективы НАБУ провели обыски в ГУ ГНС в Хмельницкой области и ГУ ГНС в Николаевской области. Также следственные действия происходили в центральном аппарате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной налоговой службы Украины.
"Официально: 10 декабря детективы НАБУ провели обыски у должностных лиц ГУ ГНС в Хмельницкой области и ГУ ГНС в Николаевской области. Также следственные действия проходили в центральном аппарате ГНС", - говорится в сообщении ГНС.
Отмечается, что уголовное производство касается событий, которые происходили в 2024 году и завершились в самом начале 2025 года, и связано с вопросами рисковых предприятий.
"Данные досудебного расследования и подробности дела - компетенция правоохранителей. Руководство и работники ГНС полностью способствуют работе антикоррупционных органов", - добавили в ГНС.
Также отмечается, что Государственная налоговая служба Украины всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с правоохранителями.
Разоблачение НАБУ
Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему с участием экс-руководителей налоговой службы.
По данным следствия, бывший глава Государственной налоговой службы Украины и заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области организовали деятельность конвертационного центра с оборотом около 15 млрд гривен.
Как сообщили в НАБУ, участники схемы создали более 200 подконтрольных компаний, которые использовали для минимизации налоговых платежей.
Также недавно антикоррупционные органы разоблачили прокурора Офиса Генерального прокурора и адвокатов на под стрекательстве к подкупу якобы прокуроров САП и судей ВАКС.
Кроме того, сообщалось о разоблачении масштабной коррупционной схемы при закупке дронов и средств РЭБ. В частности, контракты заключались по заведомо завышенным ценам.