Кокс та Квасневський заявили, що справа Порошенка потребує пильної уваги

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

За словами політиків, вчорашнє рішення Печерського суду обнадіює, що Україна не скотиться до вибіркового правосуддя

Рішення Печерського суду у справі Петра Порошенка обнадіює, що Україна не скотиться до вибіркового правосуддя. Однак цей процес потребує подальшої пильної уваги.

Про це йдеться у спільній заяві експрезидента Польщі Александра Квасневського та колишнього голови Європарламенту Пета Кокса.

"Ми беремо до уваги результати судового засідання по справі колишнього президента Порошенка. Стосовно якості процесу, верховенства права, презумпції невинуватості та здійснення неналежного тиску на слідчі органи та органи прокуратури рішення суду є обнадійливим призупиненням у потенційному скочуванні до вибіркового правосуддя", - зазначається у заяві.

Стосовно самого судового процесу та граматики правосуддя, наголошують політики, це "рішення є втішною комою, але все ще не крапкою і тому потребує подальшої пильної уваги".

Нагадаємо, Пет Кокс та Александр Квасневський у 2012-2013 роках очолювали Моніторингову місію Європейського парламенту у справі про переслідування лідерів опозиції з боку режиму Януковича.

Нагадаємо, 8 липня, у Печерському районному суді продовжили обирати запобіжний захід для Петра Порошенка.

П'ятому президенту закидають тиск на главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка у 2018 році - нібито в результаті цього він перевищив службові повноваження, призначивши першим заступником Сергія Семочка.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

Раніше екс-посла Канади Роман Ващук заявив, що виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер нагадав нинішній владі в Україні, що не варто повторювати шлях Януковича і переслідувати політичних опонентів.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".