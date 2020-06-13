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Європарламент буде "пильно стежити" за справою Порошенко

Новини » Політика     13.06.2020 - 11:02
Європарламент буде "пильно стежити" за справою Порошенко
Фото: Європарламент (newsone.ua)

У Європарламенті застерегли владу України від політичних переслідувань Порошенка

Справа п’ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка буде під пильним наглядом з боку Європейського парламенту.

Про це йдеться у спеціальній заяві представників Європейського парламенту.

"Справа колишнього президента Порошенка буде під пильним наглядом з боку цієї інституції", - наголосили у заяві Європарламенту.

Зокрема, заяву підписали голова делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським союзом Вітольд Ващиковський, голова делегації Європейського парламенту у Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ Андрюс Кубілюс та віце-голова делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Траян Басеску.

"Європейський парламент за численних нагод виступав за європейську перспективу України, в тому числі у своїх резолюціях. Ця інституція вважає Україну частиною нашої європейської родини не лише з геополітичних підстав, а й тому, що наші суспільства поділяють спільні цінності. Завдяки Угоді про асоціацію ми зобов’язалися розбудовувати тісні та сталі відносини на основі поваги до демократичних принципів, верховенства права, належного врядування, прав людини та засадничих свобод", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Водночас, депутат Європейського парламенту, литовський політик Пятрас Ауштрявічюс застеріг керівництво України від політичного переслідування п’ятого президента Петра Порошенка.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Порошенко ПетроЄвропарламентДБР
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