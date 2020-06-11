Екс-посол Канади назвав виклик Порошенка в ДБР "вендеттою" з поганими наслідками

Фото: Роман Ващук (facebook.com)

Дипломат вважає дії влади стратегічною помилкою

Канадський дипломат, Надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні у 2014-2019 роках Роман Ващук застеріг владу України від планів затримати п’ятого президента Петра Порошенка, оскільки це матиме погані наслідки.

Про це Ващук написав на своїй сторінці у Twitter, передає РБК-Україна.

"Плани кинути Порошенка за ґрати були вже посеред 2019 року, тон яким задавали емісари Портнова/Коломойського у прагненні помсти за економічні та репутаційні втрати і політичних зисків на фоні негативного публічного сприйняття Порошенка, яке допомогли створити їхні медіа. Я казав про це раніше, і продовжую вірити в те, що очищення від корупції в оточенні попередників - це добре і необхідно. Але відкрита вендетта проти важливого, відомого партнера для західних досягнень останніх п’яти років буде стратегічною помилкою і матиме дуже погані наслідки", - наголошує Роман Ващук.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".

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Автор: РБК-Україна