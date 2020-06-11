ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екс-посол Канади назвав виклик Порошенка в ДБР "вендеттою" з поганими наслідками

Новини » Політика     11.06.2020 - 10:32
Екс-посол Канади назвав виклик Порошенка в ДБР "вендеттою" з поганими наслідками
Фото: Роман Ващук (facebook.com)

Дипломат вважає дії влади стратегічною помилкою

Канадський дипломат, Надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні у 2014-2019 роках Роман Ващук застеріг владу України від планів затримати п’ятого президента Петра Порошенка, оскільки це матиме погані наслідки.

Про це Ващук написав на своїй сторінці у Twitter, передає РБК-Україна.

"Плани кинути Порошенка за ґрати були вже посеред 2019 року, тон яким задавали емісари Портнова/Коломойського у прагненні помсти за економічні та репутаційні втрати і політичних зисків на фоні негативного публічного сприйняття Порошенка, яке допомогли створити їхні медіа. Я казав про це раніше, і продовжую вірити в те, що очищення від корупції в оточенні попередників - це добре і необхідно. Але відкрита вендетта проти важливого, відомого партнера для західних досягнень останніх п’яти років буде стратегічною помилкою і матиме дуже погані наслідки", - наголошує Роман Ващук.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Порошенко ПетроДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся