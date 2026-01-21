Бывший глава "Укрэнерго" Брехт погиб от удара током

Собеседник, ознакомленный с обстоятельствами гибели, сказал что Брехт был поражен током на подстанции "Укрэнерго", когда взялся за провод.

Заявление Минэнерго

В Минэнерго подтвердили смерть Брехта. Как отметили в министерстве, Брех взял на себя колоссальную ответственность возглавляя "Укрэнерго" как и.о. председателя правления в период 2024-2025 годов. Впоследствии от отвечал за эксплуатацию и восстановление сети.

"Он делал все возможное, чтобы удержать систему. Его вклад в устойчивость объединенной энергосистемы Украины трудно переоценить", - сказано в сообщении.

Что известно о Брехте

Профессиональную деятельность Алексей Брехт начал в 1999 году на Киевской гидроаккумулирующей электростанции. Впоследствии он возглавил обособленное подразделение НЭК "Укрэнерго" - "Научно-проектный центр развития ОЭС Украины", который занимался разработкой отраслевых стандартов, а также формированием планов развития электросетей всей энергосистемы с учетом современных требований к ее надежности и устойчивости.

В 2011-2016 годах работал в НЭК "Укрэнерго", где отвечал за направления стратегического развития, евроинтеграции и технической политики. За этот период были систематизированы и усовершенствованы процессы развития сети ОЭС Украины, обновлена политика присоединения электроустановок к магистральным сетям, а также впервые организована разработка и внедрение технической политики компании.

Значительный управленческий опыт получил в должности руководителя службы перспективного развития Центральной энергосистемы Укрэнерго, где занимался вопросами планирования и развития основной сети, а также присоединением электроустановок к электрическим сетям. Кроме этого, имеет практический опыт работы диспетчером и руководителем диспетчерской службы.

Образование инженера по специальности "Электрические станции" получил в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".