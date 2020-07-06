фото: Стівен Пайфер (з відкритих джерел)

Дипломат закликав владу не переслідувати політичних опонентів

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер нагадав нинішній владі в Україні, що не варто повторювати шлях Януковича і переслідувати політичних опонентів.

Про це він написав у Twitter, коментуючи інтерв’ю п’ятого президента Петра Порошенка для BBC.

"Повторення зусиль Януковича з фабрикованими обвинуваченнями для ув’язнення свого політичного опонента Тимошенко виглядає не добре для України часів Зеленського", - написав Пайфер.

Своєю чергою, британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш, теж вважає, що переслідування Петра Порошенка дискредитують владу.

"Як зазначено в сюжеті, обвинувачення проти Порошенка це скандал/шахрайство і дискредитує Зеленського та його адміністрацію. Не краще за обвинувачення проти колишнього прем'єра Тимошенко, що було визнано політично вмотивованим", - пише у Твіттері Тімоті Еш.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".

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Автор: РБК-Україна