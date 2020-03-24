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Рябошапка назвав підозру Порошенку необґрунтованою та незаконною

Новини » Політика     24.03.2020 - 19:40
Рябошапка назвав підозру Порошенку необґрунтованою та незаконною
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

На думку екс-генпрокурора, підозра Порошенку - "юридичний треш"

Підозра п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, - це юридичний "треш", вона необґрунтована і незаконна. Про це заявив колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка в інтерв‘ю Олесі Бацман, передає РБК-Україна.

"Кожен юрист, хто хотів ознайомитися з цим документом, мав можливість це зробити, прокоментувати та власне зробити свої висновки. Те, що було запропоновано підписати, - це насправді юридичний "треш", який не витримує жодної критики. І очевидно що мій підпис міг бути так само підставою для кримінального переслідування в мою сторону. Тому що, по-перше, документ був необґрунтованим. І, по-друге, він був незаконним. Тобто те, в чому звинувачували п’ятого президента, не мало під собою достатніх підстав - не було жодних доказів, які підтверджували ці дії. І власне юридична кваліфікація була фантастична - в цих діях не можна було звинуватити президента на той час", - сказав Рябошапка.

Рябошапка наголосив, що кожен юрист, який поважає свій підпис і своє ім’я, не мав жодної можливості підписати такий документ.

Втім, Рябошапка припускає, що Ірина Венедіктова, яку перейшла на посаду генпрокурора з кабінету очільниці ДБР, може підписати цей документ, якщо буде вказівка керівництва.

"Сьогодні є новий генеральний прокурор, яка, можливо є співавтором цього документу, вона вже майже тиждень генеральний прокурор. Вона може прекрасно підписати цей документ. Я не астролог і тут я не можу передбачити. Я думаю, що вона готова підписати все, що завгодно, про що її попросять ті, хто привів її на цю посаду", - вважає Руслан Рябошапка.

Як писало РБК-Україна, на думку Володимира В'ятровича, призначення Верховною радою новим генпрокурором України Ірину Венедіктову - є свідченням реваншу Антимайдану.

Нагадаємо, призначення Ірини Венедіктової 17 березня підтримали 269 нардепів. В ході свого виступу Венедіктова заявила, що в Україні немає політичних переслідувань.

РБК-Україна писало, що виконуючим обов'язки генерального прокурора України офіційно був призначений Віктор Чумак. До відставки попереднього генпрокурора Руслана Рябошапки він був одним із його заступників.

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Новини України Порошенко ПетроДБРІрина ВенедіктоваРуслан Рябошапка
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