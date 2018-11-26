В Австралії стурбовані ситуацією в Азовському морі

Також у посольстві закликали Росію відновити право на судноплавство в Керченській протоці

В Австралії стурбовані атакою Росії на українські судна в Азовському морі і закликають Російську Федерацію (РФ) відновити право України на судноплавство в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Австралії в Україні Twitter.

Зокрема, Австралія стурбована подіями в Азовському морі.

"Ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України і закликаємо Росію відновити право на судноплавство в Керченській протоці", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, так званий керівник підприємства "Кримські морські порти" на окупованому півострові Олексій Волков заявив, що Російська Федерація відкрила Керченську протоку для цивільних суден після інциденту з захопленням українських кораблів в Азовському морі.

Нагадаємо, в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі. Військово-морських сил України. В ході протистояння 25 листопада три кораблі українських були захоплені російським спецназом. Також відомо про шість поранених українських військовослужбовців.