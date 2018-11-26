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Канада вимагає від Росії повернути Україні захоплені кораблі

Новини » Політика    26.11.2018 - 09:41
Канада вимагає від Росії повернути Україні захоплені кораблі
Фото: глава МЗС Канади Христя Фріланд (flickr.com/worldeconomicforum)

Канада в черговий раз заявила про підтримку суверенітету України

Канада вимагає від Російської Федерації повернути захоплені українські військові кораблі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Міністерства закордонних справ Канади в Twitter.

У заяві МЗС йдеться, що Канада засуджує російську агресію щодо України в Керченській протоці. Крім того, Канада заявила про непохитність підтримки суверенітету України.

Канада вимагає від Росії повернути Україні захоплені кораблі

Нагадаємо, раніше американський конгресмен і співголова Українського конгресового кокусу Брайан Фіцпатрік засудив агресію Російської Федерації в Азовському морі. Крім того, він зазначив, що Вашингтон не повинен ігнорувати російську агресію проти України.

Відзначимо, в Євросоюзі закликали українську та російську владу діяти з максимальною витримкою для досягнення деескалації конфлікту.

"Ми очікуємо, що Росія відновить свободу проходження через Керченську протоку і закликаємо всіх діяти з максимальною витримкою для того, щоб негайно досягти деескалації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, сьогодні на 16:00 заплановано позачергове засідання Верховної ради, на якому розглянуть питання введення воєнного стану.

Росія відкрила Керченську протоку для цивільних суден
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