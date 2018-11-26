Фінляндія закликає РФ звільнити захоплених в Азовському морі українців

Фото: глава МЗС Фінляндії (flickr.com/finnishgovernment)

Фінляндія закликає РФ поважати суверенітет і територіальну цілісність України

Міністерство закордонних справ (МЗС) Фінляндії закликає Російську Федерацію (РФ) звільнити захоплені судна і їх екіпажі і поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter міністерства.

"Глибоко стурбовані зростанням напруженості в Азовському морі і Керченській протоці. Необхідно уникати ескалації ситуації.Важливо відновити вільну навігацію в Керченській протоці, звільнити захоплені судна і їх екіпажі і поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться у заяві.

Раніше повідомлялось, що посли країн-членів Європейського Союзу ймовірно сьогодні або завтра обговорять ситуацію в Азовському морі та Керченській протоці.

У Євросоюзі відреагували на ситуацію в Азовському морі і закликали українську та російську владу діяти з максимальною витримкою для досягнення деескалації конфлікту.

Нагадаємо, вчора в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил України. Командування ВМС повідомляє, що росіяни стріляли на ураження. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом.