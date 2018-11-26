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У МЗС Швеції закликали Росію припинити провокації в Керченській протоці

Новини » Політика    26.11.2018 - 11:25
У МЗС Швеції закликали Росію припинити провокації в Керченській протоці
Фото: Маргот Вальстрьом (facebook.com/margot.wallstrom)

РФ закликають відновити рух морського транспорту відповідно до міжнародного права

Міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом закликала Росію негайно припинити провокації в Азовському морі та відновити там рух морського транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра. 

Вальстрьом також закликала обговорити під час засідання Ради Безпеки ООН питання про те, як уникнути подальшої ескалації. Засідання заплановане на сьогодні. 

"Серйозна ескалація Росією в Керченській протоці. Росія повинна припинити свою провокаційну поведінку і дозволити рух морського транспорту відповідно до міжнародного права. Запрошую до обговорення в РБ ООН питання, як уникнути подальшої ескалації", - написала дипломат. 

У МЗС Швеції закликали Росію припинити провокації в Керченській протоці
Раніше РБК-Україна повідомляло, що постійний представник США при ООН Нікі Хейлі оголосила, що засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Азовському морі відбудеться в понеділок, 26 листопада 2018. Засідання заплановане на 18:00 за київським часом у Нью-Йорку.

РНБО рекомендувала ввести воєнний стан в Україні. За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, військовий стан пропонується ввести строком на 60 днів.

Відзначимо, сьогодні на 16:00 заплановано позачергове засідання Верховної ради, на якому розглянуть питання введення воєнного стану.

Нагадаємо, РФ атакувала українські кораблі в Азовському морі вчора, 25 листопада. В результаті дій РФ були захоплені три українських судна, поранені 6 українських моряків.

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