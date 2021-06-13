Клімат, COVID, Україна та Білорусь: головні заяви саміту G7

Боротьба з пандемією COVID-19

Лідери країн G7 пообіцяли поширити близько 870 млн доз вакцин від коронавірусу протягом 2022 року. Більшу частину з цієї кількості розраховують розподілити між нужденними країнами ще до кінця 2021 року. Поширити вакцини між нужденними країнами планують через глобальним механізм COVAX.

Також лідери G7 закликали провести прозоре та ефективне розслідування походження коронавірусу Sars-Cov-2, який викликає захворювання COVID-19. Розслідування має проводитися під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Протидія Китаю та Росії

"Велика сімка" у своєму фінальному комюніке закликала Росію припинити свої дії, направлені на дестабілізацію ситуації у світі, а також не втручатися у демократичні процеси в інших державах світу. Водночас лідери G7 висловили бажання мати стабільні і передбачувані відносини з Росією.

Китай лідери "Великої сімки" закликали поважати права людини і основні свободи. G7 закликала китайську владу підтримувати мир та стабільність в Тайванській протоці, а також висловила стурбованість ситуацією у Південно-Китайському і Східно-Китайському морях.

Війна в Україні

G7 заявила, що визнає Росію стороною конфлікту в Україні, а також підтримала продовження переговорного процесу у нормандському форматі для виконання мінських домовленостей.

Лідери G7 також відреагували на посилення російської військової присутності поблизу українського кордону, закликавши Москву забрати свої війська зі сходу України та Криму.

Фото: саміт лідерів країн G7 в Британії (Getty Images)

Катастрофа МАУ в Ірані

Лідери "Великої сімки" підтримали зусилля, спрямовані на забезпечення прозорості, підзвітності та справедливості щодо жертв катастрофи літака МАУ поблизу Тегерана. G7 висловила глибоке занепокоєння тим, що Іран продовжує зловживати та порушувати права людини.

Ситуація в Білорусі

Як йдеться у тексті комюніке, G7 стурбована переслідуванням опозиції та протестувальників у Білорусі, а також нещодавньою посадкою літака Ryanair у Мінську з метою затримання журналіста Романа Протасевича та Софії Сапеги.

Лідери G7 пообіцяли співпрацювати для притягнення білоруського режиму до відповідальності, зокрема, шляхом введенням санкцій. Водночас "Велика сімка" закликала Мінськ змінити свій курс та провести нові вільні та прозорі вибори.

Боротьба зі змінами клімату

"Велика сімка" домовилася збільшити свої внески на фінансування збереження клімату. Країни також зобов'язались щороку збирати 100 мільярдів доларів, щоб допомогти бідним країнам долати наслідки кліматичних змін.

Крім того, на саміті було домовлено про пришвидшення переходу на транспортні засоби з нульовим рівнем викидів в атмосферу, відмовившись від автомобілів на дизельних та бензинових двигунах. Це також має допомогти у збереженні клімату.

Справедлива податкова система

Країни G7 визнали, що світу потрібна справедлива податкова система. "Велика сімка" домовилася продовжити обговорення для досягнення консенсусу щодо глобальної домовленості про справедливий розподіл податкових прав та амбіційного глобального мінімального податку у розмірі щонайменше 15% для кожної країни.