Країни G7 закликали продовжити розслідування Походження коронавірусу
Лідери країн Групи семи (G7) закликали до продовження розслідування Походження коронавірусу. Воно повинно проводитися під керівництвом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Про це лідери G7 заявили в спільному комюніке за підсумками саміту, передає Bloomberg.
"Ми також закликаємо до своєчасного, прозорого, науково обґрунтованого розслідування Походження COVID - 19 під керівництвом ВООЗ, в тому числі як було рекомендовано експертами, в Китаї", - йдеться в документі.
Нагадаємо, в ході саміту G7 обговорювалася версія лабораторного витоку COVID-19. За словами глави ВООЗ Тедроса Гебрейесуса, вона буде більш ретельно перевірена на другому етапі розслідування.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що Євросоюз на саміті G7 підтримає США з розслідування пандемії COVID в Китаї.
До цього у ВООЗ заявляли, що теорія про лабораторне Походження COVID-19 не виключається.