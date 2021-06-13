Лідери G7 закликали Росію та Китай припинити дестабілізацію та поважати права людини

Лідери групи семи (G7) закликали Росію і Китай поважати і дотримуватися прав людини. Від G7 зажадала припинити дестабілізаційну поведінку і втручання в демократичні процеси в інших країнах.

Про це йдеться в проєкті комюніке G7, витяги з якого наводить Bloomberg .

"Ми підтверджуємо наш заклик до Росії припинити свою дестабілізаційну поведінку і зловмисні дії, включаючи втручання в демократичні системи інших країн, а також (закликаємо - ред.) виконати свої міжнародні зобов'язання в галузі прав людини", - наголошується в проєкті.

При цьому лідери G7 виступили за стабільні і передбачувані відносини з Росією. "Ми підтверджуємо нашу зацікавленість в стабільних і передбачуваних відносинах з Росією. Ми будемо продовжувати взаємодіяти там, де є сфери, що представляють взаємний інтерес", - підкреслюється в документі.

Китай лідери Групи семи закликали поважати і дотримуватися прав людини і основні свободи. Також Пекіну було зазначено на важливість підтримання миру і стабільності в Тайванської протоки. Лідери G7 висловили "серйозну стурбованість ситуацією в Південно-Китайському і Східно-Китайському морях" і виступили проти будь-яких односторонніх спроб змінити теперішній розклад сил в цьому регіоні.