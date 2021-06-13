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Лідери G7 закликали Росію та Китай припинити дестабілізацію та поважати права людини

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Лондон, Неділя 13 червня 2021 15:53
Лідери G7 закликали Росію та Китай припинити дестабілізацію та поважати права людини Фото: G7 закликала РФ і Китай дотримуватися прав людини (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лідери групи семи (G7) закликали Росію і Китай поважати і дотримуватися прав людини. Від G7 зажадала припинити дестабілізаційну поведінку і втручання в демократичні процеси в інших країнах.

Про це йдеться в проєкті комюніке G7, витяги з якого наводить Bloomberg.

"Ми підтверджуємо наш заклик до Росії припинити свою дестабілізаційну поведінку і зловмисні дії, включаючи втручання в демократичні системи інших країн, а також (закликаємо - ред.) виконати свої міжнародні зобов'язання в галузі прав людини", - наголошується в проєкті.

При цьому лідери G7 виступили за стабільні і передбачувані відносини з Росією. "Ми підтверджуємо нашу зацікавленість в стабільних і передбачуваних відносинах з Росією. Ми будемо продовжувати взаємодіяти там, де є сфери, що представляють взаємний інтерес", - підкреслюється в документі.

Китай лідери Групи семи закликали поважати і дотримуватися прав людини і основні свободи. Також Пекіну було зазначено на важливість підтримання миру і стабільності в Тайванської протоки. Лідери G7 висловили "серйозну стурбованість ситуацією в Південно-Китайському і Східно-Китайському морях" і виступили проти будь-яких односторонніх спроб змінити теперішній розклад сил в цьому регіоні.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Британії Домінік Рааб заявив про готовність Лондона до діалогу з Москвою. Однак міністр попередив Росію про відповідь на ворожі дії.

Відзначимо, міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що Росія представляє "загрозу номер один" для країни.

Також міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб закликав ООН вжити заходів проти систематичного порушення прав людини в Росії.

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