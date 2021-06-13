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Іран має бути прозорим і справедливим. G7 зробила заяву щодо катастрофи літака МАУ

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Корнуолл, Неділя 13 червня 2021 16:56
Іран має бути прозорим і справедливим. G7 зробила заяву щодо катастрофи літака МАУ Фото: G7 зробила заяву щодо катастрофи літака МАУ (wing.com.ua)
Автор: Андрій Василюк

Країни "Великої сімки" (G7) виступили на підтримку зусиль, спрямованих на прозорість та підзвітність Ірану щодо компенсацій родичам жертв катастрофи пасажирського літака МАУ у січні 2020 року. При цьому країни стурбовані продовженням порушень прав людини та зловживань в Ірані.

Про це йдеться в спільному комюніке "Великої сімки" за результатами саміту.

"Ми підтримуємо зусилля, спрямовані на забезпечення прозорості, підзвітності та справедливості щодо жертв Рейсу 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого Іраном у січні 2020 року. Ми повторюємо своє глибоке занепокоєння з приводу продовження порушень прав людини та зловживань в Ірані", - йдеться в документі.

Минулого тижня у Києві відбувся черговий раунд переговорів з Іраном щодо компенсацій за катастрофу літака МАУ під Тегераном. За результатами переговорів Україна, Канада, Швеція і Британія висунули Ірану низку вимог.

Як відомо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За версією Тегерана, це сталося через помилку оператора ППО. Літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета". В результаті катастрофи загинули 176 осіб.

Україна та Канада домовилися посилити координацію зусиль у справі щодо збиття Іраном літака "Міжнародних авіаліній України". Країни прагнуть притягнути винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що Іран пообіцяв надати українському слідству доступ до матеріалів справи у суді щодо збиття пасажирського літака МАУ в небі над Тегераном. При цьому офіційного підтвердження про початок судового процесу Київ поки не отримав.

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