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G7 домовилась збільшити "кліматичне" фінансування

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Корнуолл, Неділя 13 червня 2021 15:15
G7 домовилась збільшити "кліматичне" фінансування Фото: G7 домовилась збільшити фінансування зменшення впливу на клімат (pexels.com)
Автор: Андрій Василюк

"Велика сімка" (G7) домовилась 13 червня збільшити свої внески на фінансування збереження клімату. Також країни зобов'язались збирати 100 мільярдів доларів на допомогу біднішим країнам, закликаючи інші розвинені країни долучитися до цих зусиль.

Про це йдеться в спільному комюніке за результатами саміту G7, передає Reuters.

"Ми підтверджуємо мету колективу розвинених країн спільно мобілізувати 100 млрд. доларів на рік із державних та приватних джерел до 2025 року для пом'якшення наслідків (глобального потепління - ред.). З цією метою ми зобов'язуємось збільшувати та покращувати загальний внесок у міжнародне фінансування клімату за цей період і закликаємо інші розвинені країни долучитися та збільшити свій внесок у цю діяльність ", - заявили країни в комюніке.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський днями заявив, що Київ планує ухвалити нові амбітні цілі в рамках Паризької кліматичної угоди. Відповідне рішення планує прийняти Кабінет міністрів. Він зазначив, що світ майже дійшов до невідворотних змін глобального потепління.

Президент також повідомив, що Україна модернізує комунальну інфраструктуру, займається розвитком відновлюваних джерел, електротранспорту. Запущено систему монітирингу викидів промисловості.

Раніше Володимир Зеленський підписав указ про збереження і відновлення лісів. В рамках цієї програми за три роки мають висадити мільярд дерев.

Крім того, в Україні з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування.

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