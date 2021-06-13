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G7 прагне запровадження "справедливої податкової системи в усьому світі"

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Корнуолл, Неділя 13 червня 2021 15:50
G7 прагне запровадження "справедливої податкової системи в усьому світі" Фото: G7 прагне запровадження справедливої податкової системи (pexels.com)
Автор: Андрій Василюк

Країни "Великої сімки" (G7) домовились спрямувати свої зусилля на покращення податкової системи в усьому світі. Групи сімох країн прагне запровадження у світі "справедливої податкової системи".

Про це країни заявили в спільному комюніке за результатами саміту, передає Bloomberg.

"Нам потрібна податкова система, справедлива у всьому світі. Ми підтримуємо історичне зобов’язання, прийняте G7 5 червня. Зараз ми продовжимо обговорення для досягнення консенсусу щодо глобальної домовленості про справедливий розподіл податкових прав та амбіційного глобального мінімального податку у розмірі щонайменше 15 відсотків для кожної країни", - йдеться в документі.

Зазначається, що рішення щодо податків має бути запроваджене через G20 та Організацію економічного співробітництва та розвитку. Узгодити ці питання мають на липневій зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків G20.

Нагадаємо, Кабінет міністрів запропонував ввести нові податки на продаж квартир в Україні. Це передбачено законопроектом про внесення змін до Податкового кодексу для забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Проектом пропонується обкласти податком на додану вартість (20%) квартири в новобудовах. Без ПДВ будуть продаватися тільки квартири в будинках, які будуються за бюджетні гроші або за програмами доступного житла.

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