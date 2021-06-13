Тисячі протестувальників зібралися в Корнуоллі на акції під час саміту G7

Тисячі людей зібралися в суботу біля Міжнародного прес-центру саміту "Великої сімки" , який проходить в англійській провінції Корнуолл. Вони виступають проти бездіяльності влади найбільших економік світу перед обличчям кліматичних змін і безлічі інших світових проблем.

Перший з початку пандемії коронавірусу саміт G7, що проходить в очному форматі, став точкою тяжіння для безлічі активістів. Втім, поки що нікому не вдалося наблизитися безпосередньо до місця проведення саміту через суворі заходи безпеки.

У курортне містечко Карбіс-Бей зараз не можна дістатися ні морем (бухту обгородили високими металевими загородженнями), ні сушею - в'їзд в місто дозволений тільки місцевим жителям.

Протестувальники вирішили провести мітинг у сусідньому з Карбіс-Бай місті Фалмут, в якому розміщується прес-центр для журналістів з усього світу, що висвітлюють саміт.

Сотні людей, скандуючи гасла і розмахуючи прапорами, пройшли головною вулицею Фалмута під час мирної протестної акції, організованої групою екологічних активістів Extinction Rebellion.

"Велика сімка" - це суцільний "зелений піар". Ми потопаємо в обіцянках", - скандували протестувальники, закликаючи світових лідерів більш активно реагувати на зміни клімату. Терміни "зелений піар" або "екозамилювання" зазвичай вживаються щодо корпорацій, які навмисно вводять в оману владу і суспільство щодо свого негативного впливу на клімат планети.

Інші учасники мітингу виступали проти порушень прав людини в М'янмі і Кашмірі, а також проти війни в регіоні Тиграй на півночі Ефіопії.