Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь

Энергетики отмечают, что несмотря на значительный дефицит электричества им удалось стабилизировать систему настолько, чтобы вернуться к временным графикам в Киеве.

Где проверить графики

В компании рассказали, что киевляне могут узнать свой график несколькими способами: в чат-боте, на сайте ДТЭК или в приложении "Киев Цифровой".

Что происходит в Киеве

Напомним, в январе 2026 года российские войска неоднократно осуществляли комбинированные атаки по Киеву, основной целью которых были объекты энергетической инфраструктуры. В результате ударов столица столкнулась с блэкаутами, перебоями с водоснабжением и теплом, а в энергетическом секторе Украины был введен режим чрезвычайной ситуации.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что достиг договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным о недельном "энергетическом перемирии".

Несмотря на некоторое уменьшение обстрелов энергетики, 31 января возникла другая проблема - с интервалом в несколько минут произошли две аварии на высоковольтных линиях, в результате чего Киев, часть регионов Украины, а также Молдова временно остались без электроэнергии.