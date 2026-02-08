RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Киев возвращается к временным графикам отключений: как проверить свою очередь

Иллюстративное фото: Киев возвращается к временным графикам отключений (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве снова будут действовать временные графики отключений электроэнергии. Однако ситуация с энергосистемой все еще сложная.

Энергетики отмечают, что несмотря на значительный дефицит электричества им удалось стабилизировать систему настолько, чтобы вернуться к временным графикам в Киеве.

Где проверить графики

В компании рассказали, что киевляне могут узнать свой график несколькими способами: в чат-боте, на сайте ДТЭК или в приложении "Киев Цифровой".

Что происходит в Киеве

Напомним, в январе 2026 года российские войска неоднократно осуществляли комбинированные атаки по Киеву, основной целью которых были объекты энергетической инфраструктуры. В результате ударов столица столкнулась с блэкаутами, перебоями с водоснабжением и теплом, а в энергетическом секторе Украины был введен режим чрезвычайной ситуации.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что достиг договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным о недельном "энергетическом перемирии".

Несмотря на некоторое уменьшение обстрелов энергетики, 31 января возникла другая проблема - с интервалом в несколько минут произошли две аварии на высоковольтных линиях, в результате чего Киев, часть регионов Украины, а также Молдова временно остались без электроэнергии.

 

А уже в ночь на 3 февраля российские войска нанесли удар по Дарницкой ТЭЦ, которая подверглась почти полному разрушению. Атака произошла во время сильных морозов, из-за чего часть жителей столицы осталась без отопления.

Уже 6 февраля в Украине начали вводить экстренные отключения электроэнергии - тогда ситуацию также удалось стабилизировать. Однако в ночь на 7 февраля Россия осуществила очередную комбинированную атаку по Украине, основной целью были западные регионы. В частности, российские войска осуществили массированную атаку на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Подробнее о последствиях ночной атаки россиян - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Графики отключения светаВойна в УкраинеКиевБлэкаутДТЭКУкрэнерго