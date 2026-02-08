Київ повертається до тимчасових графіків відключень: як перевірити свою чергу

Енергетики зазначають, що попри значний дефіцит електрики їм вдалося стабілізувати систему настільки, щоб повернутися до тимчасових графіків у Києві.

Де перевірити графіки

У компанії розповіли, що кияни можуть дізнатися свій графік кількома способами: у чат-боті, на сайті ДТЕК або ж у додатку "Київ Цифровий".

Що відбувається в Києві

Нагадаємо, у січні 2026 року російські війська неодноразово здійснювали комбіновані атаки по Києву, основною ціллю яких були об’єкти енергетичної інфраструктури. Унаслідок ударів столиця зіткнулася з блекаутами, перебоями з водопостачанням і теплом, а в енергетичному секторі України було запроваджено режим надзвичайної ситуації.

У четвер президент США Дональд Трамп повідомив, що досяг домовленості з російським диктатором Володимиром Путіним щодо тижневого "енергетичного перемир’я".

Попри певне зменшення обстрілів енергетики, 31 січня виникла інша проблема - з інтервалом у кілька хвилин сталися дві аварії на високовольтних лініях, унаслідок чого Київ, частина регіонів України, а також Молдова тимчасово залишилися без електроенергії.