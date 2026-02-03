ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Как выглядит ТЭЦ в Киеве после ночного удара россиян: появились фото

Киев, Вторник 03 февраля 2026 19:33
UA EN RU
Как выглядит ТЭЦ в Киеве после ночного удара россиян: появились фото Фото: первый вице-премьер Денис Шмыгаль и генсек НАТО Марк Рютте на киевской ТЭЦ (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты в ночь на 3 февраля ударили по одной из ТЭЦ в Киеве. В результате атаки она была повреждена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьера, министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Читайте также: "Это катастрофа, но наша реальность": самая сложная зима для Киева в цифрах и фактах

Шмыгаль рассказал, что посетил ТЭЦ, которую ночью атаковали россияне, вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Фото: последствия российского удара по ТЭЦ в Киеве (t.me/Denys_Smyhal)

"Показали г-ну Рютте ужасные последствия этой атаки. Враг нанес ракетный удар по энергообъекту, который обеспечивает теплом жителей города. Это гражданский объект", - отметил министр.

Также Шмыгаль обратил внимание, что россияне намеренно атаковали энергообъекты Киева, когда температура опустилась до -25 градусов Цельсия.

Во время разговора с Рютте глава Минэнерго вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой акцентировали на важности усиления объектов тепло- и электроснабжения. Речь о системах ПВО и ракетах для них.

"Важно обеспечить своевременную поставку оружия, ведь Россия наращивает свое производство", - отметил Шмыгаль.

Отдельно стороны обсудили сотрудничество в противодействии киберугрозам. Украина должна работать вместе с НАТО, поскольку РФ продолжает гибридную войну и против членов Североатлантического альянса.

Удар по ТЭЦ в Киеве

Напомним, российские оккупанты в ночь на 3 февраля применили более 70 ракет и более 400 ударных дронов для массированного удара по Украине.

В частности, они атаковали энергообъекты в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что после атаки более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах Киева остались без теплоснабжения.

При этом он уточнил, что был сильно поврежден энергообъект, который обеспечивает теплоснабжение для многоэтажек в этих районах.

