Как выглядит ТЭЦ в Киеве после ночного удара россиян: появились фото

Российские оккупанты в ночь на 3 февраля ударили по одной из ТЭЦ в Киеве. В результате атаки она была повреждена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьера, министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля в Telegram .

Шмыгаль рассказал, что посетил ТЭЦ, которую ночью атаковали россияне, вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Фото: последствия российского удара по ТЭЦ в Киеве (t.me/Denys_Smyhal)

"Показали г-ну Рютте ужасные последствия этой атаки. Враг нанес ракетный удар по энергообъекту, который обеспечивает теплом жителей города. Это гражданский объект", - отметил министр.

Также Шмыгаль обратил внимание, что россияне намеренно атаковали энергообъекты Киева, когда температура опустилась до -25 градусов Цельсия.

Во время разговора с Рютте глава Минэнерго вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой акцентировали на важности усиления объектов тепло- и электроснабжения. Речь о системах ПВО и ракетах для них.

"Важно обеспечить своевременную поставку оружия, ведь Россия наращивает свое производство", - отметил Шмыгаль.

Отдельно стороны обсудили сотрудничество в противодействии киберугрозам. Украина должна работать вместе с НАТО, поскольку РФ продолжает гибридную войну и против членов Североатлантического альянса.