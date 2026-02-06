В ряде областей Украины ввели экстренные отключения света: где графики не действуют

В Украине днем 6 февраля начали вводить экстренные отключения электроэнергии. В ряде областей графики отключения света не действуют.

РБК-Украина рассказывает, в каких областях сейчас экстренно выключают свет.

Где ввели экстренные отключения

По данным ДТЭК, экстренные отключения ввели в Одесской и Днепропетровской областях.

Также сейчас графики не действуют в Хмельницкой, Полтавской, Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской, Николаевской, Запорожской и Сумской областях.

В "Хмельницкоблэнерго" проинформировали, что по распоряжению "Укрэнерго" в области сегодня, кроме графика почасовых отключений, дополнительно введен график аварийных отключений света.

Эти ограничения применяются во избежание масштабных аварийных повреждений и стабилизации энергосистемы.

В Полтавской области также области применены графики аварийных отключений электроэнергии.

Информация Минэнерго

Ранее в Минэнерго сообщали, что из-за боевых действий и ударов РФ по энергетической инфраструктуре на утро 6 февраля без света остались потребители в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях.

Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются 109 населенных пунктов в Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях.