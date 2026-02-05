Киев имеет план на случай длительного блэкаута: что в нем

В Киевской городской государственной администрации рассказали, как Киев должен действовать в случае длительного блэкаута. План предусматривает резервное питание, обогрев людей, оповещение через транспорт с громкоговорителями.

Об этом на запрос РБК-Украина ответили в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Главное:

В Киеве для обеспечения работы критической инфраструктуры есть около 200 генераторов.

Есть план действий на случай длительного блэкаута.

Предусмотрены мобильные группы, ремонтные работы, координация служб и мониторинг угроз.

В кризисных условиях в столице разворачивают "пункты несокрушимости", обеспечивают воду, обогрев и психологическую помощь.

Деснянский район не признавали зоной гуманитарной катастрофы.

События после ракетной атаки 9 января 2026 года в Киеве официально признали чрезвычайной ситуацией военного характера регионального уровня.

Эвакуация не осуществляется. Сам такой план есть у города, он обновляется ежегодно в соответствии с условиями, угрозами.

Киев имеет план на случай длительного отключения электричества (инфографика РБК-Украина)

В КГГА заявили, что критическая инфраструктура Киева имеет резервное питание на случай чрезвычайных ситуаций. По данным городских властей, предприятия, которые отвечают за тепло, воду и энергетику, обеспечили ключевые объекты имеют около 200 генераторов.

Также в столице есть отдельный план действий на случай длительного блэкаута. Его подготовили как дополнение к общему плану реагирования на чрезвычайные ситуации Киева.

В случае масштабного отключения света городские службы должны направлять мобильные группы для оценки ситуации, координировать работу спасателей, полиции и других структур, определять приоритетные участки для ремонта и обеспечивать объекты критической инфраструктуры резервным питанием.

Также план предусматривает развертывание "пунктов несокрушимости", подвоз питьевой и технической воды, использование мобильных систем обогрева, оповещение населения через специальный транспорт с громкоговорителями и оказание психологической помощи.

Отдельно в КГГА отметили, что решение о признании Деснянского района зоной гуманитарной катастрофы не принимали. В то же время последствия ракетной атаки на Киев 9 января 2026 года официально классифицировали как чрезвычайную ситуацию военного характера регионального уровня.

Что касается возможной эвакуации, в городе действует план, утвержденный в июле 2024 года. Он предусматривает перемещение жителей в пределах Киева, без массовой эвакуации за пределы столицы. В КГГА добавили, что эти планы обновляют ежегодно в зависимости от угроз.

Вопрос - Ответ (FAQ)

Вся ли критическая инфраструктура Киева обеспечена альтернативным питанием?

Да. У города есть примерно 200 генераторов, которые должны поддерживать работу важных систем (тепло, вода, электричество и т.д.) в кризисной ситуации.

Есть ли четкий сценарий действий, если будет мороз -25 и новый обстрел?

Да. Есть специальный план действий на случай длительного блэкаута, он является приложением к общему плану реагирования на чрезвычайные ситуации.

Что именно они планируют делать при блэкауте?

Оценивать ситуацию мобильными группами, координировать работу служб, определять приоритеты ремонта, разворачивать пункты помощи и обеспечивать воду и обогрев.

Допускают ли власти, что Деснянский район признают зоной гуманитарной катастрофы?

Нет, такого решения не принимали. События после атаки 9 января 2026 года официально классифицированы как чрезвычайная ситуация военного характера регионального уровня.

Рассматривается ли эвакуация людей из района в район или из Киева?

Об эвакуации речь не идет. Но сам план эвакуации есть, но он предусматривает перемещение в пределах Киева, а не массовый выезд из столицы.