ua en ru
Чт, 05 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Киев имеет план на случай длительного блэкаута: что в нем

Киев, Четверг 05 февраля 2026 10:45
UA EN RU
Киев имеет план на случай длительного блэкаута: что в нем Фото: Киев готов к длительному отключению света (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киевской городской государственной администрации рассказали, как Киев должен действовать в случае длительного блэкаута. План предусматривает резервное питание, обогрев людей, оповещение через транспорт с громкоговорителями.

Об этом на запрос РБК-Украина ответили в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Читайте также: "Это катастрофа, но наша реальность": самая сложная зима для Киева в цифрах и фактах

Главное:

  • В Киеве для обеспечения работы критической инфраструктуры есть около 200 генераторов.
  • Есть план действий на случай длительного блэкаута.
  • Предусмотрены мобильные группы, ремонтные работы, координация служб и мониторинг угроз.
  • В кризисных условиях в столице разворачивают "пункты несокрушимости", обеспечивают воду, обогрев и психологическую помощь.
  • Деснянский район не признавали зоной гуманитарной катастрофы.
  • События после ракетной атаки 9 января 2026 года в Киеве официально признали чрезвычайной ситуацией военного характера регионального уровня.
  • Эвакуация не осуществляется. Сам такой план есть у города, он обновляется ежегодно в соответствии с условиями, угрозами.

Киев имеет план на случай длительного блэкаута: что в нем

Киев имеет план на случай длительного отключения электричества (инфографика РБК-Украина)

В КГГА заявили, что критическая инфраструктура Киева имеет резервное питание на случай чрезвычайных ситуаций. По данным городских властей, предприятия, которые отвечают за тепло, воду и энергетику, обеспечили ключевые объекты имеют около 200 генераторов.

Также в столице есть отдельный план действий на случай длительного блэкаута. Его подготовили как дополнение к общему плану реагирования на чрезвычайные ситуации Киева.

В случае масштабного отключения света городские службы должны направлять мобильные группы для оценки ситуации, координировать работу спасателей, полиции и других структур, определять приоритетные участки для ремонта и обеспечивать объекты критической инфраструктуры резервным питанием.

Также план предусматривает развертывание "пунктов несокрушимости", подвоз питьевой и технической воды, использование мобильных систем обогрева, оповещение населения через специальный транспорт с громкоговорителями и оказание психологической помощи.

Отдельно в КГГА отметили, что решение о признании Деснянского района зоной гуманитарной катастрофы не принимали. В то же время последствия ракетной атаки на Киев 9 января 2026 года официально классифицировали как чрезвычайную ситуацию военного характера регионального уровня.

Что касается возможной эвакуации, в городе действует план, утвержденный в июле 2024 года. Он предусматривает перемещение жителей в пределах Киева, без массовой эвакуации за пределы столицы. В КГГА добавили, что эти планы обновляют ежегодно в зависимости от угроз.

Вопрос - Ответ (FAQ)

  • Вся ли критическая инфраструктура Киева обеспечена альтернативным питанием?

Да. У города есть примерно 200 генераторов, которые должны поддерживать работу важных систем (тепло, вода, электричество и т.д.) в кризисной ситуации.

  • Есть ли четкий сценарий действий, если будет мороз -25 и новый обстрел?

Да. Есть специальный план действий на случай длительного блэкаута, он является приложением к общему плану реагирования на чрезвычайные ситуации.

  • Что именно они планируют делать при блэкауте?

Оценивать ситуацию мобильными группами, координировать работу служб, определять приоритеты ремонта, разворачивать пункты помощи и обеспечивать воду и обогрев.

  • Допускают ли власти, что Деснянский район признают зоной гуманитарной катастрофы?

Нет, такого решения не принимали. События после атаки 9 января 2026 года официально классифицированы как чрезвычайная ситуация военного характера регионального уровня.

  • Рассматривается ли эвакуация людей из района в район или из Киева?

Об эвакуации речь не идет. Но сам план эвакуации есть, но он предусматривает перемещение в пределах Киева, а не массовый выезд из столицы.

Напомним, что Киев живет в условиях энергокризиса после череды массированных российских атак по энергетике на фоне сильных морозов.

Последний обстрел, который произошел в ночь на 3 февраля, почти полностью уничтожена Дарницкая ТЭЦ. В более 1000 домов нет отопления, а это примерно 10% жилищного фонда города.

Минэнерго заявляет, что жители домов, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, должны быть обеспечены электричеством 18 часов в сутки.

Сейчас по столице действуют временные графики отключений света для каждого дома отдельно.

Больше о том, как Киев проходит сложную зиму - в интервью пресс-секретаря Киевской городской военной администрации Екатерины Поп для РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Блэкаут Киев Энергетики Отключения света Обстрел Киева
Новости
Второй день переговоров в Абу-Даби стартовал: в каком формате говорят США, Украина и РФ
Второй день переговоров в Абу-Даби стартовал: в каком формате говорят США, Украина и РФ
Аналитика
Украина отказывается от ГМО: интервью с Тарасом Высоцким о революционных изменениях в аграрке
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Украина отказывается от ГМО: интервью с Тарасом Высоцким о революционных изменениях в аграрке