Киев и многие области без света, задело даже Молдову: что происходит

Киев, Суббота 31 января 2026 12:17
UA EN RU
Киев и многие области без света, задело даже Молдову: что происходит Фото: в Украине произошло аварийное отключение света (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Киев и значительная часть областей Украины внезапно оказались без света утром 31 января. Блэкаут задел даже часть Молдовы.

РБК-Украина собрало все, что известно о ситуации, и, где сейчас перебои со светом.

Что случилось

Утром в субботу, 31 января, в Киеве внезапно пропал свет, а из-за отключения электроэнергии начались перебои с отоплением и водой. Сразу же после этого начали появляться сообщения об аварийных отключениях света в других областях Украины.

В Министерстве энергетики объяснили причины: по команде НЭК "Укрэнерго" были применены экстренные отключения электроэнергии. Официально ведомство подтвердило ограничения в Киевской, Житомирской и Харьковской областях.

Однако энергетики успокаивают - ситуация должна стабилизироваться достаточно быстро.

"По прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов", - сообщили в Минэнерго.

Какова причина отключения электроэнергии

Причиной масштабного сбоя стало технологическое нарушение, которое произошло сегодня в 10:42. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, одновременно отключились две магистрали:

  • линия 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы;
  • линия 750 кВ между Западной и Центральной частями Украины.

Это спровоцировало каскадное отключение в сети и срабатывание автоматических систем защиты на подстанциях. Из-за аварии пришлось разгрузить блоки атомных электростанций.

"Энергетики "Укрэнерго" работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен", - заверил Шмыгаль.

В Киеве транспортный коллапс и нет воды

Столица получила едва ли не самый большой удар. В Киеве остановилось движение поездов метрополитена. Подземку используют как укрытие, вход на станции свободный. Также сообщается об остановке наземного электротранспорта.

Городская электричка (Kyiv City Express) временно приостанавливала движение из-за отсутствия напряжения, однако ситуацию оперативно стабилизировали.

Во всем городе исчезла вода. Насосные станции обесточены. Кроме того, киевляне сообщают о перебоях с отоплением.

В Харькове также остановилось метро

В Харькове из-за недостатка напряжения также полностью остановлен метрополитен и электротранспорт. В городе и области введены аварийные отключения электроэнергии для сохранения энергосистемы.

Ситуация с водой в регионах

Обесточивание инфраструктуры ударило по водоснабжению во многих городах:

  • Винница: Весь город остался без воды из-за полного обесточивания водоканала.
  • Житомир: Остановились насосные станции. Коммунальщики переводят их на резервное питание, чтобы восстановить подачу воды.
  • Чернигов: Насосные станции, обеспечивающие город водой и теплом, также переходят на генераторы. В городе остановился электротранспорт.
  • Полтава: Введены аварийные отключения. Водоканал предупреждает о возможном отсутствии воды или существенном снижении давления в отдельных районах города.
  • Конотоп (Сумская область): Из-за дефицита энергии вводятся графики подачи воды.

Работает ли Укрзализныця

Железнодорожное движение претерпело незначительные перебои из-за отключения внешнего питания контактной сети. Сейчас в "Укрзализныце" сообщают, что ситуация стабилизирована. Пригородные электропоезда возобновили движение и следуют с минимальными задержками.

Где еще исчез свет

Экстренные отключения света введены также в Днепропетровской, Одесской и Хмельницкой областях. Энергетики работают над восстановлением питания и стабилизацией системы.

Блэкаут в Молдове

Масштабный сбой затронул и соседнюю страну. Часть населенных пунктов Молдовы осталась без электроснабжения. Речь идет как минимум о Кишиневе и его пригороде (Ставчены, Дурлешты, Ватра), а также Тараклию, Кагул и Новые Анены.

В Молдове официально говорят, что причина обесточивания - ситуация в Украине.

"Из-за серьезных проблем в электрической сети Украины утром 31 января упало напряжение на высоковольтной линии 400 кВ Исакча-Вулканешты-МГРЭС, это привело к аварийному отключению электроэнергетической системы", - заявил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету.

Сейчас местный оператор Moldelectrica работает над устранением последствий аварии и восстановлением питания.

Киев Винница Полтава Чернигов Житомир Минэнерго Молдова Графики отключения света Авария Блэкаут
