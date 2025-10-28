Киянам подадуть тепло в будинки: названа дата початку опалювального сезону

У Києві у середу, 29 жовтня, розпочнеться опалювальний сезон для житлового фонду.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, у питанні про старт опалювального періоду Київ враховував ключові фактори:

погодні умови;

раціональне використання палива;

забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках;

зниження навантаження на електромережу.

Варто наткож нагадати, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до 7 днів. Враховуючи подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подачі тепла в помешкання киян.

Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав 3 жовтня. За індивідуальними заявками їх керівників.

Опалювальний сезон 2025-2026 в Україні

На початку миулого тижня Україна призупинила заповнення підземних газових сховищ через російські обстріли енергетичної інфраструктури та припинення імпорту газу з Польщі. Це створило ризики для стабільного проходження опалювального сезону.

Перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко раніше наголошувала, що країні терміново потрібно налагодити додатковий імпорт газу через зниження власного видобутку. Водночас уряд засекретив обсяги та суми закупівель палива для нового опалювального сезону.

Попри це, Кабмін ухвалив рішення виділити 8,4 млрд грн на імпорт газу у 2025–2026 роках. За словами заступника міністра енергетики Миколи Колесника, план закачування газу у сховища виконано на 99,5%, але імпорт продовжуватимуть через скорочення внутрішнього виробництва