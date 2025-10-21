Когда включат тепло в квартире: даты старта отопительного сезона в регионах Украины
В Украине стартует отопительный сезон 2025-2026 годов. Из-за теплой погоды, экономии газа и сложной ситуации в энергетике большинство городов включают тепло постепенно - сначала в больницах, школах и детсадах, а затем в жилом секторе.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Где уже дали тепло
Ряд городов уже начали отопительный сезон:
- Хмельницкий - один из первых. Здесь тепло в детсадах и больницах подали еще 29 сентября, а жилые дома постепенно подключают с 15 октября.
- Ужгород - стартовал 2 октября, отопление есть во всех домах.
- Херсон - сезон начался 1 октября, в частности в частном секторе.
- Луцк - тепло подают с 16 октября, первыми подключили социальную сферу.
- Тернополь - отопление началось 19 октября, после резкого похолодания.
- Черниговская область - 42 громады уже выдали распоряжение о начале отопительного сезона.
Кто включает тепло до конца октября
Несколько крупных городов готовятся к запуску отопления в ближайшие дни:
- Сумы - начнут отопительный сезон 27 октября, раньше запланированного срока.
- Черкассы - старт подачи тепла - 29 октября. В течение трех суток подключат весь жилой сектор.
- Полтава - социальные учреждения уже с теплом, для населения подключение планируют с 1 ноября.
- Кропивницкий - тепло появится в конце октября, когда среднесуточная температура опустится ниже +8°C.
- Черновцы - ориентировочная дата старта - 27-28 октября.
- Днепр - техническая готовность - 97%, запуск планируют в ближайшие две недели.
Кто откладывает начало отопительного сезона
Некоторые регионы медлят с включением отопления из-за теплой погоды и необходимости экономии энергоресурсов:
- Винница - город готов начать отопление, но пока тепло подают только в детсады, больницы и школы.
- Одесса - тепло для населения не раньше 1 ноября, сначала подключают детсады и больницы.
- Николаев - запуск отопления откладывают до устойчивого похолодания.
- Житомир - запланированный старт 15 октября отложили, пока отапливаются только медучреждения.
- Кропивницкий - старт отопления ожидают в конце октября, когда среднесуточная температура будет держаться ниже +8°C.
- Ивано-Франковск - тепло для жилых домов будут подавать до 1 ноября.
- Ровно - тепло уже подали в больницы и школы, хотя во многих домах батареи еще холодные.
- Харьков - подключение начнется с 1 ноября, если позволят погодные условия.
- Запорожская область - тепло будут включать, когда температура три дня подряд будет ниже +8°C.
- Львовская область - в октябре подключают социальную сферу, население - с 1 ноября.
- Славянск и Новодонецкое (Донецкая область) - также готовятся к запуску 1 ноября. В большинстве громад Донецкой области централизованное отопление не смогут запустить в этом году из-за постоянных обстрелов и повреждений инфраструктуры.
Когда Киев получит тепло
В Киеве официальная дата начала отопительного сезона еще не названа. По словам мэра столицы Виталия Кличко, тепло подадут, когда среднесуточная температура будет держаться ниже +8°C три дня подряд.
"Мы готовы технически начать отопительный сезон в любой момент. Но, учитывая теплую погоду, нет необходимости включать отопление досрочно", - отметил Кличко.
Как принимают решение о запуске отопления
Согласно нормам, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд не превышает +8°C.
Местные органы власти самостоятельно принимают решение о старте, ориентируясь на погодные условия и готовность теплосетей.
Что влияет на задержку отопления
Специалисты объясняют, что нынешний отопительный сезон проходит в сложных условиях - после многочисленных атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Кроме того, правительство призывает украинцев экономить газ и тепло, ведь в стране действует режим экономного потребления энергоресурсов.
По данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, техническая готовность к зиме по Украине превышает 95%. В первую очередь тепло подают на объекты социальной сферы: школы, больницы, детсады и пункты несокрушимости.
Ранее РБК-Украина писало, что из-за похолодания потребление электроэнергии в Украине выросло более чем на 20%. Украинцы активно обогревают жилье электроприборами, что создает нагрузку на энергосистему. Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко 21 октября заявил, что в течение десяти дней в домах должны включить тепло, что поможет уменьшить потребление.
Также мы рассказывали, что Кабмин утвердил план подготовки к зиме. Он предусматривает защиту энергетических объектов и работу антикризисных штабов в каждой области для предотвращения возможных блэкаутов.
