Украине пришлось приостановить накопление газа в подземных хранилищах
Украине в начале текущей недели пришлось приостановить заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики и из-за остановки импортных поставок газа через Польщу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытые данные Оператора ГТС и европейских газовых платформ.
В результате 22 октября запас газа в ПХГ даже незначительно снизился - на 0,01%.
По информации ОГТСУ, с 6 утра 20 октября импорт газа через Польшу, который ранее составлял более 9 млн млн кубометров в сутки, прекратился из-за плановых работ по модернизации на точке соединения систем Польши и Украины.
Возобновить импорт из Польши планируют уже 23 октября. В период 23-25 октября он будет ограничен 6,48 млн кубометров в сутки.
Запасы газа на зиму
Украина планировала к началу отопительного сезона накопить в подземных хранилищах 13,2 млрд кубометров газа. Из этого объема 4,6 млрд кубометров планировалось импортировать.
Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник 20 октября сообщил, что Украина "на 99,5%" выполнила план закачки газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном, но продолжит импорт из-за падения добычи.
Россия в осенью 2025 года активизировала удары по газовой инфраструктуре Украины. в результате было выведено из строя до 60% мощностей внутренней добычи.
Кроме того, Россия начала атаковать конкретные объекты газопередачи, которые обеспечивают города.
Несмотря на тяжелую ситуацию, масштабных ограничений по поставкам газа из-за его дефицита не прогнозируется.