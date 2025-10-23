Украине пришлось приостановить накопление газа в подземных хранилищах

Украине в начале текущей недели пришлось приостановить заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики и из-за остановки импортных поставок газа через Польщу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытые данные Оператора ГТС и европейских газовых платформ.

В результате 22 октября запас газа в ПХГ даже незначительно снизился - на 0,01%. По информации ОГТСУ, с 6 утра 20 октября импорт газа через Польшу, который ранее составлял более 9 млн млн кубометров в сутки, прекратился из-за плановых работ по модернизации на точке соединения систем Польши и Украины. Возобновить импорт из Польши планируют уже 23 октября. В период 23-25 октября он будет ограничен 6,48 млн кубометров в сутки.