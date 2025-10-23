Кабмин выделил дополнительные миллиарды для импорта газа на отопительный сезон

Кабинет министров Украины принял решение выделить дополнительные 8,4 миллиарда гривен на импорт газа в течение отопительного сезона 2025-2026 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Это решение - часть подготовки к зиме в условиях обстрелов. Больше газа Украине нужно для стабильного прохождения отопительного периода. Ведь из-за массированных российских ударов по газовой инфраструктуре мы временно потеряли собственную добычу", - написала Свириденко.

По ее словам, покупка дополнительного газа позволит повысить надежность поставок в дома в условиях российского терроризма, направленного против энергетики Украины.

"Правительство совместно с Нафтогазом делают все необходимое, чтобы гарантировать стабильное прохождение отопительного сезона в Украине", - заверила премьер.