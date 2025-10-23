ua en ru
Кабмин выделил дополнительные миллиарды для импорта газа на отопительный сезон

Украина, Четверг 23 октября 2025 20:43
Кабмин выделил дополнительные миллиарды для импорта газа на отопительный сезон Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Кабинет министров Украины принял решение выделить дополнительные 8,4 миллиарда гривен на импорт газа в течение отопительного сезона 2025-2026 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Это решение - часть подготовки к зиме в условиях обстрелов. Больше газа Украине нужно для стабильного прохождения отопительного периода. Ведь из-за массированных российских ударов по газовой инфраструктуре мы временно потеряли собственную добычу", - написала Свириденко.

По ее словам, покупка дополнительного газа позволит повысить надежность поставок в дома в условиях российского терроризма, направленного против энергетики Украины.

"Правительство совместно с Нафтогазом делают все необходимое, чтобы гарантировать стабильное прохождение отопительного сезона в Украине", - заверила премьер.

Отметим, что Украине в начале текущей недели пришлось приостановить заполнение подземных газовых хранилищ на фоне обстрелов энергетики и из-за остановки импортных поставок газа через Польшу.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник 20 октября сообщил, что Украина "на 99,5%" выполнила план закачки газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном, но продолжит импорт из-за падения добычи.

