Россия начала атаковать узлы поставки газа в города, - Минэнерго

Россия начала атаковали конкретные объекты газопередачи, которые обеспечивают города. Это происходит в рамках изменения тактики врага.

Об этом сказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время форума РБК-Украина "Энергия, которая держит Украину ".

"Мы видим, что враг начал атаковать некоторые объекты, называть их не буду, от которых зависит распределение природного газа на конкретный населенный пункт", - сказал он.

По его словам, эти объекты не являются стратегическими. "Но все равно враг тестирует эту ситуацию, пытаясь уменьшить мощность транспортировки газа на конкретный ключевой объект теплообеспечения или другое", - добавил замминистра энергетики

Колесник сообщил сейчас усиливается физическая защита этих объектов, который уберегает их от вражеских атак.

Импорт газа

Колесник заявил, Украина намерена импортировать значительные объемы газа.

"Враг нанес удар по добыче. Есть последствия. И вот разницы того, что потеряли, фактически и есть цель сместить его импортом", - сказал он.

Замминистра заявил, что "враг не остановится, и он это подтвердил тем, что только за начало октября мы получили более шести ударов, и они продолжаются".

Колесник сообщил, Украина "на 99,5%" выполнила план закачки газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном, но продолжит импорт из-за падения добычи. Это плановый объем составил 13,2 млрд кубометров газа.