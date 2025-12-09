ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Байден дал, а я нет": Трамп в очередной раз похвастался зарабатыванием денег на войне в Украине

Вторник 09 декабря 2025 05:51
UA EN RU
"Байден дал, а я нет": Трамп в очередной раз похвастался зарабатыванием денег на войне в Украине Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз похвастался, что зарабатывает на войне в Украине деньги с помощью программы PURL. Он также вспомнил своего предшественника Джо Байдена, который, по его мнению. слишком тратился на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Джо Байден дал им (украинцам - ред.) 350 миллиардов долларов, а я не даю им ничего. Но я дал им в начале "Джавелины"... но Обама дал одеяла",- начал Трамп свой ответ на вопрос, будет ли продолжать его администрация участие в переговорах по урегулированию в Украине.

По его словам, ситуация является "замечательной", но существует одна проблема - много людей погибает и он хочет, чтобы это прекратилось.

Трамп также заявил, что за прошлый месяц в Украине погибло 27 тысяч военных - "преимущественно украинские солдаты и российские солдаты".

В то же время президент США напомнил, что Вашингтон продает свои вооружения странам НАТО "по полной цене", а НАТО передает его Украине.

"Я думаю, они могли бы передавать его и другим, но в основном передают его Украине. И они работают с Украиной над условиями распределения вооружения, ракет и так далее. Но мы не тратим деньги, мы тратим время на гуманные цели", - отметил Трамп в контексте своей речи о прекращении гибели людей.

Как известно, большинство стран-членов НАТО покупают у Штатов оружие для Украины по механизму PURL. Недавно Австрия и Новая Зеландия присоединились к этой программе.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Дональд Трамп Оружие из США Война в Украине
Новости
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте