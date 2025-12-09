"Байден дал, а я нет": Трамп в очередной раз похвастался зарабатыванием денег на войне в Украине

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз похвастался, что зарабатывает на войне в Украине деньги с помощью программы PURL. Он также вспомнил своего предшественника Джо Байдена, который, по его мнению. слишком тратился на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"Джо Байден дал им (украинцам - ред.) 350 миллиардов долларов, а я не даю им ничего. Но я дал им в начале "Джавелины"... но Обама дал одеяла",- начал Трамп свой ответ на вопрос, будет ли продолжать его администрация участие в переговорах по урегулированию в Украине.

По его словам, ситуация является "замечательной", но существует одна проблема - много людей погибает и он хочет, чтобы это прекратилось.

Трамп также заявил, что за прошлый месяц в Украине погибло 27 тысяч военных - "преимущественно украинские солдаты и российские солдаты".

В то же время президент США напомнил, что Вашингтон продает свои вооружения странам НАТО "по полной цене", а НАТО передает его Украине.

"Я думаю, они могли бы передавать его и другим, но в основном передают его Украине. И они работают с Украиной над условиями распределения вооружения, ракет и так далее. Но мы не тратим деньги, мы тратим время на гуманные цели", - отметил Трамп в контексте своей речи о прекращении гибели людей.